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Pronostico Paris FC-Lille: la Champions è troppo importante

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Paris FC-Lille è una partita della trentunesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Dopo otto risultati utili di fila, grazie anche ai gol e agli assist di Ciro Immobile, il Paris FC ha conquistato la salvezza e adesso vuole chiudere nel migliore dei modi la propria stagione.

Pronostico Paris FC-Lille
Pronostico Paris FC-Lille: la Champions è troppo importante (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Gli ospiti, quarti in classifica, con una vittoria potrebbero agganciare al terzo posto il Lione e quindi sperare per questo finale di annata anche di andare direttamente in Champions League. Pure il Lille arriva a questo match con degli ottimi risultati: parliamo di tre vittorie e un pareggio – con una sola rete subita – che mette in evidenza i valori difensivi, ma non solo, di questa squadra. E poi ci sono anche gli incroci, che sono pochi è vero (quattro in totale) nei quali il Paris non è mai riuscito a vincere. Anzi, nella gara d’andata, la più recente perché gli altri due sono molto datate, è arrivata una sconfitta per quattro a uno che allora era stata una vera e propria mazzata.

Possiamo quindi capire la voglia di rivalsa che evidentemente c’è tra i parigini, che quindi venderanno carissima la pelle. Ed è per questo che crediamo che il compito del Lille non sarà per niente semplice da gestore. L’obiettivo del Paris è quello di continuare a vincere, sognare, e regalare soddisfazioni.

Come vedere Paris FC-Lille in diretta tv e in streaming 

Paris FC-Lille è in programma domenica alle 17:15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Comparazione quote

La vittoria del Lille è quotata 1.85 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.68 su Lottomatica.

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Il pronostico

Potrebbe essere il clamoroso di giornata questo pronostico. Occhio al Paris che non ha nessuna intenzione di fermarsi e potrebbe condannare il Lille. In una gara da almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Paris FC-Lille

PARIS FC (4-2.3.1): Nkambadio; Traore, Coppola, Otavio, De Smet; Munetsi, Chergui; Lees-Melou, Kebbal, Gory; Immobile.
LILLE (4-2-3-1): Ozer; Meunier, Ngoy, Mandi, Perraud; Bouaddi, Andre; Mukau, Haraldsson, Correia; Fernandez-Pardo.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1

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