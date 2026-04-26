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I pronostici di domenica 26 aprile: Serie A, FA Cup, Liga, Bundesliga e Ligue 1

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I pronostici di domenica 26 aprile, in campo Serie A, FA Cup, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e altri campionati in giro per il mondo

La domenica di Serie A propone una grande classica del calcio italiano, ovvero la sfida tra Milan e Juventus, impegnate in questo finale di campionato a mettere al sicuro la qualificazione alla prossima Champions League.

I pronostici di domenica 26 aprile: Serie A, FA Cup, Liga, Bundesliga e Ligue 1 (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Una missione ormai alla portata per entrambe, con ritmi però differenti. Il Milan balbettante nel girone di ritorno, la Juventus rigenerata da Spalletti: i gol non dovrebbe mancare, entrambe proveranno a chiudere la pratica con una vittoria ma un pareggio alla fine potrebbe andare bene ad entrambe.

Altre partite da gol di questa domenica sono Genoa-Como e Chelsea-Leeds di FA Cup. Vittorie probabili per Inter, Rennes e Marsiglia. Tra le partite da over 2,5 occhio a Stoccarda-Werder Brema, Borussia Dortmund-Friburgo e Rangers-Motherwell.

Pronostici: la scelta del Veggente

1X + OVER 1,5 in Villarreal-Celta Vigo, Liga, ore 21:00

Vincenti

  • INTER (in Torino-Inter, Serie A, ore 18:00)
  • RENNES (in Rennes-Nantes, Ligue 1, ore 20:45)
  • MARSIGLIA (in Marsiglia-Nizza, Ligue 1, ore 20:45)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Stoccarda-Werder Brema, Bundesliga, ore 15:30
  • Borussia Dortmund-Friburgo, Bundesliga, ore 15:30
  • Rangers-Motherwell, Scottish Premier, ore 20:45

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Chelsea-Leeds, FA Cup, ore 16:00
  • Genoa-Como, Serie A, ore 15:00
  • Milan-Juventus, Serie A, ore 20:45
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 17.88 GOLDBET ; 19.84 SPORTBET; 17.88 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

1 + GOL in Paris FC-Lille, Ligue 1, ore 17:15

 

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