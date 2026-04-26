I pronostici di domenica 26 aprile: Serie A, FA Cup, Liga, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di domenica 26 aprile, in campo Serie A, FA Cup, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e altri campionati in giro per il mondo
La domenica di Serie A propone una grande classica del calcio italiano, ovvero la sfida tra Milan e Juventus, impegnate in questo finale di campionato a mettere al sicuro la qualificazione alla prossima Champions League.
Una missione ormai alla portata per entrambe, con ritmi però differenti. Il Milan balbettante nel girone di ritorno, la Juventus rigenerata da Spalletti: i gol non dovrebbe mancare, entrambe proveranno a chiudere la pratica con una vittoria ma un pareggio alla fine potrebbe andare bene ad entrambe.
Altre partite da gol di questa domenica sono Genoa-Como e Chelsea-Leeds di FA Cup. Vittorie probabili per Inter, Rennes e Marsiglia. Tra le partite da over 2,5 occhio a Stoccarda-Werder Brema, Borussia Dortmund-Friburgo e Rangers-Motherwell.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + OVER 1,5 in Villarreal-Celta Vigo, Liga, ore 21:00
Vincenti
- INTER (in Torino-Inter, Serie A, ore 18:00)
- RENNES (in Rennes-Nantes, Ligue 1, ore 20:45)
- MARSIGLIA (in Marsiglia-Nizza, Ligue 1, ore 20:45)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Stoccarda-Werder Brema, Bundesliga, ore 15:30
- Borussia Dortmund-Friburgo, Bundesliga, ore 15:30
- Rangers-Motherwell, Scottish Premier, ore 20:45
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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Chelsea-Leeds, FA Cup, ore 16:00
- Genoa-Como, Serie A, ore 15:00
- Milan-Juventus, Serie A, ore 20:45
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 17.88 GOLDBET ; 19.84 SPORTBET; 17.88 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1 + GOL in Paris FC-Lille, Ligue 1, ore 17:15
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