Pronostico Rennes-Nantes: il terzo posto nel mirino

Rennes-Nantes è una partita della trentunesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
Ha buone possibilità, il Rennes, di prendersi un posto in Europa per il prossimo anno. Ma arrivati a questo punto della stagione, l’obiettivo evidente dei padroni di casa è quello di tentare di acchiappare almeno il terzo posto in classifica che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League.
La tre vittorie di fila piazzate, appunto, nelle ultime tre uscite, danno questa possibilità. Certo, tutto passa dalla gara contro il Nantes in programma nel pomeriggio di domenica, che non pare comunque una montagna impossibile da scalare. Gli ospiti, penultimi con 20 punti conquistati fino ad ora – e il peggior attacco del campionato – hanno la salvezza distante quattro punti: capite che ci sono poche possibilità di rimanere nel massimo campionato francese. Ecco, questo è un fattore delicato e che sicuramente potrebbe fare la differenza in questa partita.
Il Rennes, quindi, parte decisamente favorito. Lo stato di forma, soprattutto mentale, e il fatto di giocare per qualcosa di davvero importante, sono dei punti che aiutano il nostro pronostico, che vi diciamo sotto.
Come vedere Rennes-Nantes in diretta tv e in streaming
Rennes-Nantes è in programma domenica alle 17:15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Comparazione quote
La vittoria del Rennes è quotata 1.40 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.80 su Lottomatica.
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Il pronostico
La vittoria del Rennes, per quello che vi abbiamo raccontato e per quella che è la classifica del massimo campionato francese, ci pare abbastanza scontata. Una gara che i padroni di casa riusciranno a portare dalla propria parte.
Le probabili formazioni di Rennes-Nantes
RENNES (4-4-2): Samba; Seidu, Boudlal, Brassier, Merlin; Blas, Rongier, Camara, Al-Taamari; Embolo, Lepaul.
NANTES (3-4-2-1): Lopes; Guilbert, Awaziem, Cozza, Machado; Leroux; Tabibou, Sissoko, Lepenant, Abline; Mohamed.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0
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