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Pronostici Inghilterra-Ghana: marcatore e tiri in porta

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Pronostici Inghilterra-Ghana: dopo il debutto convincente la squadra di Tuchel vuole chiudere i conti. Le scelte

Un debutto convincente. Di quelli belli. Che danno speranze a tutti. L’Inghilterra di Tuchel, dopo averni rifilati quattro alla Croazia, vuole chiudere i conti contro il Ghana.

Pronostici Inghilterra-Ghana
Pronostici Inghilterra-Ghana: marcatore e tiri in porta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

I tre punti, oggettivamente, ci paiono quasi assicurati per la formazione inglese. Anche perché è apparsa davvero in forma. Oltre che compatta. Sì, ha preso due gol, ma come vi abbiamo spiegato nel nostro pronostico del match se dovesse riuscire a chiudere meglio gli spazi potrebbe essere una squadra competitiva del Mondiale. Detto questo, andiamo a vedere insieme chi sono gli uomini che possono di nuovo decidere questo match.

Pronostici Inghilterra-Ghana, le nostre scelte

Partiamo dal marcatore. E come non possiamo nominare Kane. L’attaccante del Bayern Monaco sta continuando a fare quello che ha fatto in Germania. Segnare, in primis, e poi riuscire anche a essere d’aiuto per la squadra. Un giocatore totale che forse in alcuni casi è anche sottovalutato. Riesce pure ad essere al posto giusto nel momento giusto. Insomma, ancora di nuovo a segno.

Per quanto riguarda invece i possibili tiratori in porta, occhio a Bellingham. Nel primo match ha fatto vedere di essere in forma, di essere anche pronto a trovare il giusto tempo d’inserimento. Ci aspettiamo un ulteriore spinta in avanti nelle sue prestazioni: almeno una conclusione nello specchio. Il nome un po’ esotico è quello di Stones: va a saltare sempre dentro l’area di rigore avversaria. Potrebbe anche staccare col tempo giusto e trovare i pali della porta ghanese.

Ricapitolando, infine: Kane marcatore plus, Bellingham e Stones over 0,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 9,22 volte la posta. 

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