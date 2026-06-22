Pronostico Colombia-RD del Congo: assalto al bunker dei Leopardi

Colombia-RD del Congo è una partita della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra martedì e mercoledì alle 04:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

È il servito il classico colpo da campione, alla Colombia, per abbattere un coriaceo Uzbekistan, desideroso di non fare brutte figure nel suo storico debutto in un campionato del mondo.

Gli asiatici avevano retto per oltre sessanta minuti, riuscendo persino a riportare il risultato in parità dopo il vantaggio colombiano firmato da Munoz a fine primo tempo, ma quando è salito in cattedra Luis Diaz, fenomeno assoluto del Bayern Monaco, per la selezione allenata da Fabio Cannavaro non c’è stato più nulla da fare. La rete dell’ex Liverpool ha fatto da spartiacque in una partita sorprendentemente equilibrata grazie all’efficace sistema difensivo del ct italiano dei Lupi Bianchi, capaci di sopravvivere nonostante una prima frazione di gioco da 0.02 xG e il 29& del possesso palla.

I Cafeteros avrebbero potuto chiuderla prima ed invece hanno dovuto aspettare il 99′ per mettere in ghiaccio i tre punti, segnando il gol del 3-1 con Campaz. La selezione di Nestor Lorenzo in ogni caso ha scongiurato quello che sarebbe stato un passo falso doloroso e che avrebbe alimentato grandi rimpianti, soprattutto dopo l’esordio deludente del Portogallo, favorito per il primo posto nel gruppo K, contro la Repubblica Democratica del Congo.

Congolesi con il morale alle stelle

La Colombia, infatti, adesso ha un’occasione gigantesca: in caso di vittoria contro gli africani i sedicesimi diventerebbero realtà ed a quel punto basterebbe un punto nello scontro diretto con i lusitani per essere certi di chiudere anche come primi.

Di sicuro Lorenzo non commetterà l’errore di sottovalutare i Leopardi, che non potevano sognare un debutto migliore dopo essere tornati a giocare un Mondiale a distanza di 52 anni dall’ultimo. Le speranze di evitare la sconfitta erano davvero prossime allo 0 contro una delle nazionali più forti e talentuose del torneo ma la RD del Congo ha stupito tutti, ingabbiando CR7 e compagni in un ermetico 5-3-2 e rendendo assolutamente sterile e inutile il possesso lusitano. Gli uomini di Sebastien Desabre si sono resi addirittura più pericolosi del Portogallo (0.65 xG contro 0.87 xG) e nel finale sono andati a pochi centrimetri dallo scrivere una pagina di storia indelebile: il palo ha negato a Bakambu un gol che avrebbe fatto esplodere Kinshasa. Dei congolesi ha sorpreso principalmente il carattere e la personalità, perché non era per niente facile restare in partita dopo il vantaggio portoghese al 6′ del primo tempo.

Desabre adotterà lo stesso piano gara anche contro la Colombia: rivedremo dunque il solido 5-3-2 con Bakambu e Wissa (autore del gol del pareggio mercoledì scorso) in attacco. Nessuna novità neppure per il ct dei Cafeteros, orientato a confermare lo stesso undici che ha battuto l’Uzbekistan.

Come vedere Colombia-RD del Congo in diretta tv e in streaming

La sfida tra Colombia e RD del Congo è in programma nella notte tra martedì e mercoledì alle 04:00 (ora italiana) all’Estadio Akron di Guadalajara, in Messico, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Il pronostico

La Colombia, come confermano le quote, parte favorita per via del tasso tecnico e dell’esperienza a questi livelli, ma trovarsi di fronte il muro ermetico del Congo non renderà la vita facile a James e compagni. Difficilmente gli africani crolleranno di schianto, motivo per cui una doppia chance a favore dei sudamericani unita a un punteggio complessivo contenuto (massimo tre gol totali nel match) rappresenta la scelta più logica. Il bunker a cinque difensori di Desabre ha dimostrato di saper assorbire benissimo l’urto iniziale anche contro i top player portoghesi. Ci aspettiamo una prima frazione di gioco molto bloccata e tattica, in cui la Colombia faticherà a segnare più di una rete nei primi 45 minuti.

Le probabili formazioni di Colombia-RD del Congo

COLOMBIA (4-2-3-1): Vargas; Munoz, Davinson Sanchez, Lucumì, Mojica; Rios, Lerma; Arias, James Rodriguez, Luis Diaz; Luis Suarez.

RD DEL CONGO (5-3-2): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Kayembe; Bakambu, Wissa.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1