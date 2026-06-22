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Tsitsipas e Dimitrov sotto esame: primi verdetti sull’erba di Maiorca

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Non solo Eastbourne. Il torneo di Maiorca entra nel vivo con tre match interessanti: ecco chi parte favorito nella corsa agli ottavi dell’appuntamento spagnolo.

Con i tornei del Queen’s e di Halle ormai passati agli archivi, l’attenzione del circuito si sposta su Eastbourne e su Maiorca, sui cui campi diversi protagonisti cercano minuti, fiducia e risultati prima del grande appuntamento londinese.

Tsitsipas
Tsitsipas e Dimitrov sotto esame: primi verdetti sull’erba di Maiorca (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il programma di martedì 23 giugno del torneo iberico, nello specifico, mette sul tavolo tre sfide da seguire con attenzione, non fosse altro, appunto, per iniziare a raccogliere qualche indizio utile prima che i riflettori si accendano sullo Slam londinese.

In programma a Maiorca c’è la sfida tra Damir Dzumhur e Vit Kopriva, un match che sulla carta vede leggermente avanti il tennista ceco. Dzumhur resta un giocatore esperto e capace di accendersi all’improvviso, ma il suo rendimento sull’erba non è mai stato particolarmente brillante. Kopriva, invece, arriva in Spagna con sensazioni migliori, forte di una crescita costante mostrata nelle ultime settimane. Il ceco sembra avere qualcosa, in definitiva, motivo per il quale ha teoricamente più chance in più di portarsi a casa il passaggio del turno.

Atp Maiorca, chi passa al turno successivo?

Dimitrov
Atp Maiorca, chi passa al turno successivo? (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Subito dopo toccherà a Marc Polmans e Grigor Dimitrov, che s’incroceranno in una sfida che vede il bulgaro nettamente favorito. Dimitrov ha esperienza, qualità e soprattutto uno storico importante su questa superficie, dove negli anni ha spesso trovato risultati di spessore. Polmans proverà a sfruttare leggerezza e ritmo partita, ma il divario complessivo appare abbastanza evidente.

Chiude il quadro il confronto tra Stefanos Tsitsipas e Ignacio Buse, con il greco chiamato a dare segnali importanti dopo una stagione fin qui piuttosto altalenante. Tsitsipas resta uno dei giocatori più attesi del torneo e su erba può ritrovare fiducia e continuità. Buse ha entusiasmo e margini di crescita, ma la differenza di esperienza e caratura tecnica rende il greco il favorito più credibile.

Kopriva IN Dzumhur-Kopriva
Dimitrov IN Polmans-Dimitrov
Tsitsipas IN Tsitsipas-Buse

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