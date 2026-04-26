Pronostici Milan-Juventus: marcatore e tiri in porta

Le scelte in chiave player building del big match in programma a San Siro: ecco tutte le dritte

Luci a San Siro. Crocevia importante per la corsa Champions nonché classica di un campionato riscopritosi al centro di vibranti polemiche, Milan e Juve sono pronti ad accendere una domenica di calcio già di per sé molto scoppiettante.

Più in forma rispetto ai rossoneri, gli uomini di Spalletti dovrebbero provare sin da subito a fare la loro partita fatta di pressing offensivo e di trame di gioco ad alta velocità. I padroni di casa, però, possono far male soprattutto in contropiede. E così, in un contesto di gara nel quale potrebbero aprirsi spazi interessanti, Pulisic ha le carte in regola per risultare un fattore determinante.

Del resto l’ex Chelsea ha un conto in sospeso con la Juve dopo aver fallito il rigore dell’andata; a secco dallo scorso dicembre, lo statunitense è chiamato a battere un colpo.

Con Leao calamita di palloni e di uomini, gli inserimenti del numero 11, coccolato da Allegri in conferenza stampa, possono far male ad una difesa che tende a prendersi delle “pause” nel match: la scelta di puntare su Pulisic marcatore plus è intrigante anche in termini di quote.

In ottica tiratori, invece, conviene scartare almeno per il momento l’opzione Yildiz, non al top della forma al contrario di Boga e Conceicao, on fire e pronti ad aprire la scatola difensiva di un Milan che proverà a togliere spazio agli attaccanti bianconeri.

Fari puntati anche su Rabiot, goleador con l’Hellas Verona e spesso decisivo nelle partite che contano anche grazie al fattore fisicità: per tutti e tre l’Over 0,5 tiro in porta risulta assolutamente motivata.

Pulisic marcatore plus; Rabiot, Boga e Conceicao Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 10,67 su Goldbet.