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Pronostico Marsiglia-Nizza: il derby ha un padrone

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Marsiglia-Nizza è una partita della trentunesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Nel derby del Mediterraneo, due squadre che sono divise da un abisso di punti in classifica, giocano per delle situazioni diverse. E questa partita, per forza di cose, deve avere una squadra padrona.

Pronostico Marsiglia-Nizza
Pronostico Marsiglia-Nizza: il derby ha un padrone (AnsaFoto) – Ilveggente.it

E non può che essere il Marsiglia, che non riesce in nessun modo a trovare continuità nei propri risultati, ma che nonostante questo ha ambizioni Champions. E non potrebbe essere altrimenti, d’altronde, visto che la rosa che i padroni di casa si ritrovano. Per tenere viva la fiammella Champions comunque, che rimane abbastanza complicata, i marsigliesi hanno un solo risultato a disposizione, la vittoria.

Il Nizza, dal proprio canto, deve pensare alla salvezza. Ci sono cinque quattro punti di vantaggio sull’Auxerre che andrebbe allo spareggio in questo momento – e una partita in meno – quindi fare punti significherebbe quasi allungare del tutto e chiudere il discorso. Sarà una sfida insomma vera, maschia, durissima. Ma in queste partite, alla fine della fiera, quello che viene fuori per ovvi motivi è il valore tecnico di una squadra. E dentro i padroni di casa di giocatori che la possono in tutti i modi risolvere ce ne stanno parecchi. Quindi? Quindi il nostro pronostico ve lo diciamo sotto.

Come vedere Marsiglia-Nizza in diretta tv e in streaming 

Marsiglia-Nizza è in programma domenica alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Comparazione quote

La vittoria del Marsiglia è quotata 1.57 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.52 su Lottomatica.

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Il pronostico

Non può non vincerla il Marsiglia, per quella che è la propria classifica e per quello che è anche il valore del proprio avversario. Una sfida da 1 secco. Anche se pure il GOL, a dire il vero, come quota, non è male.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Nizza

MARSIGLIA (3-4-2-1): Rulli; Pavard, Balerdi, Palmieri; Weah, Nadir, Hojbjerg, Medina; Greenwood, Nwaneri; Aubameyang.
NIZZA (3-5-2): Diouf; Mendy, Oppong, Bah; Clauss, Diop, Coulibaly, Sanson, Bard; Cho, Wahi.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1

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