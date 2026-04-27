Pronostico Cagliari-Atalanta: le motivazioni ci dicono il finale

Cagliari-Atalanta è una partita della trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca lunedì: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La sconfitta della Cremonese e il pareggio del Lecce daranno uno stimolo in più al Cagliari in questa partita. Con una vittoria, la squadra di Pisacane, si potrebbe considerare quasi salva. E dopo le ultime uscite che hanno risucchiato gli isolani nelle zone pericolose della graduatoria, sarebbe una bella botta di fiducia.

Potrebbe essere un risultato clamoroso questo per un motivo molto semplice. La stagione della Dea si può considerare praticamente finita dopo la sconfitta nella semifinale di Coppa Italia contro la Lazio: il settimo posto, che nella peggiore delle ipotesi potrebbe essere difeso con quattro punti di vantaggio (in caso di sconfitta e di vittoria sempre lunedì sera dei biancocelesti) è di fatto blindato. Quindi potrebbero anche venire meno moltissime motivazioni. Nessuno lo dice e lo dirà mai, ma perdere ai rigori, dopo 120 minuti tirati, e contro un Motta che si è trasformato in Superman, un contraccolpo psicologico lo dà sempre.

Tra le altre cose il Cagliari in casa – ma è passato tantissimo tempo – ha domato la Juventus. Quindi sa come si affrontano le big. E su questo Pisacane ha impostato un match che sarà comunque complicato, ma che per le motivazioni che si porta dietro la sua squadra dovrebbe riuscire a non perdere.

Come vedere Cagliari-Atalanta in diretta tv e in streaming

La sfida Cagliari-Atalanta è in programma lunedì alle 18:30 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

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Il pronostico

Occhio che questa partita potrebbe essere la vera sorpresa di giornata, perché le motivazioni faranno la differenza. Ci aspettiamo un match gagliardo degli isolani che si porteranno un risultato positivo.

Le probabili formazioni di Cagliari-Atalanta

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena, Obert; Adopo, Gaetano, Deiola; Palestra, Esposito; Folorunsho.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca.

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POSSIBILE RISULTATO: 1-1