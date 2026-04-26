Pronostico Bragantino-Palmeiras: arriva il mezzo passo falso

Bragantino-Palmeiras è una partita della tredicesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica alle 23:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Bragantino sogna di fare il colpaccio. Vive un momento di forma importante e contro il Palmeiras, riuscire a fermare la corsa della capolista, sarebbe una botta di fiducia incredibile per il resto della stagione.

E, il cammino esterno della capolista del campionato è un po’ zoppicante nelle ultime settimane. Sì, due pareggi di fila in tutte le manifestazioni e pure una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Diciamo che non è il massimo per un gruppo che vorrebbe tornare a vincere dopo aver ingoiato davvero amaro nella parte finale della passata stagione quando ha lasciato tutto al Flamengo. Un mezzo passo falso, insomma, ci può stare. Perché come detto prima, il Bragantino, in casa viene da quattro risultati utili di fila in tutte le manifestazioni (parliamo anche di tre vittorie) e ha iniziato un percorso di risalita in classifica assai importante.

Come vedere Bragantino-Palmeiras in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la tredicesima giornata del Brasileirao Bragantino-Palmeiras, in programma domenica alle 23:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote Il pareggio è quotato 3.15 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.87 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Al Bragantino il pareggio andrebbe benissimo, un po’ meno al Palmeiras che, comunque, in questo momento non riesce a esprimersi nel migliore dei modi davanti al pubblico amico. Una gara da pareggio, insomma. E sicuramente anche da almeno un gol per squadra. Le probabili formazioni di Bragantino-Palmeiras BRAGANTINO (4-3-3): Volpi; Hurtado, Henrique, Marques, Capixaba; Gabriel, Fernandes; Braz, Barbosa, Vinicinho; Pitta.

PALMEIRAS (4-2-3-1): Miguel; Giay, Gomez, Fuchs, Arthur; Marlon, Pereira, Allan, Mauricio; Arias, Lopez. POSSIBILE RISULTATO: 1-1