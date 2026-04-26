Pronostico Villarreal-Celta Vigo: in casa un rullo

Villarreal-Celta Vigo, il pronostico del match di Liga spagnola in programma domenica alle ore 21

Vuole blindare in maniera definitiva il piazzamento nella prossima Champions League il Villarreal Anche se, c’è da dirlo, ormai il più è fatto. Ma arrivare terzi, davanti all’Atletico Madrid, ha un suo fascino.

Non sarà comunque una partita semplice contro il Celta Vigo quella dei gialli: sì, perché gli ospiti sognano un posto europeo. Ma in casa, il Villarreal, ha dimostrato di avere qualcosa in più di tutte le altre. Solamente il Barcellona infatti ha fatto meglio tra le mura amiche della truppa di Marcelino. I catalani, infatti, davanti al proprio pubblico, non hanno mai perso, il Villarreal invece, almeno per quanto riguarda il campionato, solamente in un’occasione non ha fatto punti, contro il Real Madrid. Per il resto tutte le altre che sono passate dallo stadio della Ceramica, non hanno mai esultato del tutto. Come non può essere un segnale?

Insomma, una sfida che vede una squadra decisamente favorita perché non vuole macchiare da qui alla fine dell’anno quello che è riuscito a fare nel corso di questi lunghissimi mesi. In ogni caso sarà una partita spettacolare. E andiamo a vedere insieme quello che potrebbe succedere.

Come vedere Villarreal-Celta Vigo in diretta tv e in streaming

Il match Villarreal-Celta Vigo, gara valida per la trentaduesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo.

Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

La vittoria del Villarreal è quotata 1.90 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è a 1.60 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

Sul fatto che entrambe troveranno la via della rete non crediamo ci possano essere dubbi. Parliamo comunque di due formazioni che giocano con una mentalità offensiva molto spiccata. E poi? E poi per quanto detto prima non possiamo non puntare sull’affermazione del Villarreal.

Probabili formazioni Villarreal-Celta Vigo

VILLARREAL (4-4-2): Junior; Freeman, Navarro, Veiga, Pedraza; Pepe, Gueye, Comesana, Moleiro; G Moreno, Mikautadze.

CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Alonso, Aidoo, Rodriguez; Nunez, Sotelo, Vecino, Mingueza; Lopez, Iglesias, Swedberg.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1