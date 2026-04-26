Pronostico Atletico Mineiro-Flamengo: arriva la settima di fila

Atletico Mineiro-Flamengo è una partita della tredicesima giornata del Brasileirao e si gioca lunedì all’1:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

Vive un momento di forma straordinario il Flamengo, una squadra che ha piazzato sei vittorie di fila in tutte le manifestazioni e che ha una partita in meno rispetto al Palmeiras, primo nel campionato brasiliano, che guida con sei punti di vantaggio.

Evidente che questo match sia un crocevia fondamentale per la stagione dei rossoneri, che hanno l’occasione di avvicinarsi e poi, nel recupero, andare a riprendere i rivali storici. Semplice? No, non lo è, soprattutto perché dall’altra parte dal campo e davanti ai propri tifosi ci sarà un Atletico Mineiro voglioso di aggiustare la propria posizione in graduatoria e soprattutto vogliono di allontanarsi da una situazione che potrebbe diventare pericolosa. I bianconeri, infatti, sono distanti solamente due punti dalla zona rossa, quella della retrocessione, dopo un avvio di campionato tutt’altro che da ricordare.

Ora, sicuramente questa squadra da qui alla fine dell’anno non rischia di andare in un altro campionato, quello minore intendiamo, ed è per questo che crediamo che il Flamengo possa riuscire a vincere questo match. Ma non solo perché ci sono delle motivazioni abbastanza diverse e che ti fanno giocare leggermente più sereno, ma anche per quello che il valore tecnico e tattico della squadra ospite. Che inoltre, come detto prima, è molto in forma.

Come vedere Atletico Mineiro-Flamengo in diretta tv e in streaming La sfida valida per la tredicesima giornata del Brasileirao Atletico Mineiro-Flamengo, in programma lunedì all’1:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Flamengo è quotata 2.05 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.82 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Flamengo vincente, anche perché tra le altre cose la squadra ospite ha pure la migliore difesa del campionato. Tre punti per avvicinare la vetta. Le probabili formazioni di Atletico Mineiro-Flamengo ATLETICO MINEIRO (4-3-3): Everson; Natanael, Tressoldi, Lyanco, Alonso; Franco, Maycon, Hugo; Reinier, Cuello, Hulk.

FLAMENGO (4-2-3-1): Rossi; Varela, Ortiz, Pereira, Lucas; Araujo, Saul; Araujo, Arrascaeta, Lino; Pedro. POSSIBILE RISULTATO: 0-1