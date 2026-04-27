Pronostico Manchester United-Brentford: è l’allungo decisivo

Manchester United-Brentford è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

L’ultima partita interna è stata un disastro. Ma poi il Manchester United è andato a riprendersi i punti persi in casa sul campo del Chelsea. E adesso, in casa Red Devils, è arrivato il momento dell’allungo decisivo.

La sconfitta dell’Aston Villa regala la possibilità di allungare di tre punti sul quarto posto in classifica e pure sul quinto, che potrebbe valere lo stesso la qualificazione alla massima competizione europea. Ma questa squadra, dopo anni nell’oblio e dopo un avvio di campionato che ha portato all’esonero di Amorim, deve prendersi qualche soddisfazione e regalarla anche ai propri tifosi. Ecco perché l’occasione è da sfruttare nel migliore dei modi contro un Brentford che sì, ha ancora delle motivazioni (la squadra ospite è in corsa per un posto tra le prime sette), ma che non vince da un sacco di tempo. Nelle ultime sei sono arrivati cinque pareggi e una sconfitta, e diciamo che non è il massimo per presentarsi a questo match.

Come detto prima, l’entusiasmo della vittoria a Stamford Bridge aiuterà il Manchester United a piazzare un altro tassello importante e avvicinarsi alla Champions League. Un lunedì quasi di chiusura dei conti.

Come vedere Manchester United-Brentford in diretta tv e in streaming

La sfida Manchester United-Brentford è in programma lunedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote La vittoria del Manchester United è quotata 1.83 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.53 su Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Ci aspettiamo una vittoria del Manchester United dentro una gara da almeno una rete per squadra. Sì, il Brentord, anche per via dei problemi difensivi mai risolti tra i padroni di casa, un gol lo dovrebbe trovare. Ma i tre punti arriveranno ugualmente. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di Manchester United-Brentford MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Heaven, Maguire, Shaw; Mainoo, Casemiro; Amad, Fernandes, Cunha; Mbeumo.

BRENTFORD (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, Van den Berg, Collins, Lewis-Potter; Jensen, Yarmolyuk; Ouattara, Damsgaard, Schade; Thiago. POSSIBILE RISULTATO: 2-1