Pronostico Costa d’Avorio-Ecuador: a Filadelfia si decide l’anti-Germania

Costa d’Avorio-Ecuador è una partita valida per la prima giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra domenica e lunedì all’01:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Chi è che potrebbe creare più grattacapi alla Germania nel gruppo E? Le due papabili sono proprio Costa d’Avorio e Ecuador, che si daranno battaglia a Filadelfia, sul prato del Lincoln Financial Field, in quello che assume già i contorni di uno scontro diretto per il secondo posto dietro ai tedeschi, che nel frattempo avranno – a meno di clamorose sorprese – dilagato contro la matricola Curaçao.

Ma cosa dicono le quote? Secondo i bookmaker i sudamericani sono, anche se di pochissimo, favoriti sugli Elefanti. Un dato che in realtà sorprende, dal momento che le due rose a disposizione dei ct Emerse Faé e Sebastian Beccacece più o meno si equivalgono.

La discriminante, forse, sarà stato il fattore esperienza. La Costa d’Avorio, infatti, non partecipa ad un Mondiale dal lontano 2010, dai gloriosi tempi di Drogba e Yaya Touré per intenderci. Da allora gli Elefanti hanno fatto bene a livello continentale vincendo due Coppe d’Africa – l’ultima nel 2023, pur avendo cambiato selezionatore a torneo in corso – ma saltando tre edizioni della rassegna iridata.

Gli Elefanti brillano sulle fasce

La qualità non manca agli ivoriani dalla cintola in su, ma non si vede traccia del Drogba di turno, di una prima punta che assicuri gol a secchiate. Quel ruolo, nel tridente offensivo, se lo contenderanno Guessand e l’interista Bonny, non di certo due bomber da doppia cifra. I maggiori problemi agli avversari potrebbero crearli le ali, Diallo del Manchester United, Diomande del Lipsia oppure Pépé del Villarreal, altra freccia nella faretra del selezionatore.

A centrocampo Faé si affida all’esperienza di Kessié e Sangaré, mentre in difesa abbiamo due calciatori che militano nel campionato italiano come Kossounou e N’Dicka, rispettivamente con Atalanta e Roma. Il difensore giallorosso probabilmente salterà la gara d’esordio con l’Ecuador, visto che ha raggiunto il resto del gruppo con qualche giorno di ritardo ed in settimana si è allenato da solo.

L’obiettivo degli Elefanti è chiudere almeno come secondi nel girone ed arrivare agli ottavi: sarebbe già un bel risultato che farebbe dimenticare la deludente spedizione nella Coppa d’Africa marocchina dello scorso gennaio, terminata ai quarti di finale contro l’Egitto. Confortano le tre vittorie in amichevoli con cui la Costa d’Avorio si è avvicinata al Mondiale: in particolar modo il clamoroso 2-1 rifilato giovedì scorso alla favoritissima Francia, abbattuta dai gol di Doué e Diallo.

Il bunker di Beccacece

L’Ecuador, dicevamo, secondo le maggiori agenzie di scommesse ha una probabilità implicita del 96% di qualificarsi ed è favorita per il secondo posto. Le valutazioni dei bookmaker probabilmente sono influenzate dall’ottima campagna di qualificazione della Tricolor, che ha chiuso – contro ogni pronostico – da seconda dietro all’inarrivabile Argentina.

Il bilancio di Valencia e compagni è stato di 8 vittorie, altrettanti pareggi e a malapena due sconfitte, meno della stessa Albiceleste. I dati difensivi sono quelli che sbalordiscono di più: l’Ecuador in 18 partite ha incassato 5 gol, segnandone però soltanto 14.

Compattezza e solidità sono i tratti che ricerca maggiormente il selezionatore argentino Beccacece, della scuola di Bielsa e Sampaoli: pressing aggressivo e transizioni rapide, unite ad un blocco difensivo compatto spesso immune agli attacchi verticali. Non a caso è quello arretrato il reparto meglio assortito: qui abbiamo Pacho e Hincapié – due settimane fa rivali nella finale di Champions League tra PSG e Arsenal – ma anche il milanista Estupiñán e Ordóñez del Club Brugge. Davanti invece Beccacece punta sull’eterno Valencia, pronto a giocare l’ennesimo Mondiale nonostante i 36 anni. L’attaccante del Pachuca è stato tenuto precauzionalmente a riposo nelle ultime due amichevoli, entrambe vinte dall’Ecuador, contro Arabia Saudita (2-1) e Guatemala (3-0).

Come vedere Costa d’Avorio-Ecuador in diretta tv e in streaming

Costa d’Avorio-Ecuador è in programma nella notte tra domenica e lunedì all’01:00 (ora italiana) al Lincoln Financial Field di Filadelfia, negli USA, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Il pronostico

Lo spettacolo si giocherà tutto sul contrasto di stili: la debordante fisicità in transizione degli Elefanti contro l’impenetrabile trincea sudamericana. Beccacece fa del “prima non prenderle” una religione, e Faé predilige a sua volta la massima solidità difensiva per poi colpire in contropiede (gli ivoriani non hanno preso gol in ben 10 gare di qualificazione). Trattandosi di un debutto che vale un intero girone, nessuna delle due secondo noi rischierà la giocata. Sarà una battaglia tattica con pochissimi spazi e pochissime reti. Un pareggio non è da escludere: la paura di perdere e compromettere il cammino mondiale potrebbe farla da padrona a Filadelfia. Un nulla di fatto lascerebbe intatte le chance di qualificazione per entrambe, rimandando il verdetto ai calcoli sui gol contro Curaçao e agli scontri con la Germania.

Le probabili formazioni di Costa d’Avorio-Ecuador

COSTA D’AVORIO (4-3-3): Y. Fofana; Doué, Kossounou, Agbadou, Konan; Sangaré, Kessié, Inao Oulaï; Diallo, Guessand, Y. Diomande.

ECUADOR (4-3-3): Galindez; Preciado, Ordoñez, Pacho, Hincapié; Vite, M. Caicedo, Franco; Yeboah, Valencia, Plata.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1