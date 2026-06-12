Pronostici Olanda-Giappone: marcatore e tiri in porta

Pronostici Olanda-Giappone: la truppa di Koeman parte favorita contro una squadra, quella nipponica, che qualche difficoltà la potrebbe comunque creare

Anche se non sembra essere l’Olanda pronta a dominare come è spesso successo negli anni passati – nonostante poi non abbia mai portato qualcosa a casa – questa partita la truppa di Koeman la dovrebbe comunque vincere.

Certo, non è un debutto soft come successo ad altre squadre, ma il Giappone non sembra nemmeno un ostacolo così difficile da superare andando a leggere la formazione che i Paesi Bassi possono mandare in campo. Parliamo di una nazionale che tecnicamente, in tutti i reparti, ha dei giocatori di un certo livello. Insomma, la truppa europea è sicuramente favorita. E andiamo a vedere insieme adesso quali sono gli uomini che ci potrebbero regalare dei momenti belli.

Pronostici Olanda-Giappone: le nostre scelte

Partiamo dal marcatore. E Malen della Roma ha avuto un impatto devastante nel massimo campionato italiano con 13 gol nella seconda parte di stagione. Lui è il titolare anche se nelle amichevoli non è che abbia fatto benissimo. Pensiamo si sia tenuto tutto per la prima partita ufficiale. Un uomo non solo d’area di rigore, ma che riesce anche a giocare con la squadra.

Per quanto riguarda i tiri in porta occhi a Gakpo, che cerca di ritrovarsi dopo una stagione tutt’altro che esaltante con il Liverpool. L’esterno offensivo ha le carte in regola per calciare almeno due volte nello specchio della porta e servire un assist per il compagno di reparto. In casa Giappone i nomi solo i soliti, sostanzialmente, gli unici che hanno realmente le qualità – con la tecnica e il cambio passo – di poter mettere in difficoltà la squadra olandese. Quindi Minamino e Ueda.

Ricapitolando: Malen marcatore plus, Gakpo assist DUO su SportBet hanno un valore di 9,99 volte la posta. Non ci sono ancora quote, nel momento in cui andiamo online, per i tiri in porta. Però i consigli ve lo abbiamo dati.