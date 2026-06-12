Pronostici Australia-Turchia: marcatore e tiri in porta

Pronostici Australia-Turchia: la nazionale di Vincenzo Montella si candida come una possibile outsider. Ecco le nostre scelte per marcatore e tiri in porta

La Turchia di Vincenzo Montella si candida ad essere una delle squadre outsider di questo Mondiale. Parliamo di una nazionale che in tutti i reparti ha almeno un giocatore importante che giocherebbe nelle squadre più forti del Mondo. Oltre ad avere un tecnico preparato sotto l’aspetto tattico che può fare la differenza.

Il debutto in questa competizione contro l’Australia è un banco di prova sicuramente importante ma non insormontabile. La Turchia è decisamente favorita anche se, come vi abbiamo raccontato nel nostro pronostico, dovrà quasi sicuramente riuscire ad abbattere il muro che gli australiani cercheranno di alzare nel corso dei 90minuti. Ci sono le soluzioni, anche dalla distanza a dire il vero. E andiamo a vedere insieme quelli che realmente potrebbero fare la differenza.

Pronostici Australia-Turchia: ecco gli uomini decisivi

Partiamo dal marcatore. E il punto di riferimento offensivo della Turchia in questo momento è Aktürkoglu. Sono quindici i gol in stagione con la maglia del Fenerbahce, e quando si arriva a doppia cifra vuole dire che le qualità ci sono. Servito dai compagni che ha alle spalle, che hanno qualità in alcuni casi davvero esaltanti, potrebbe essere decisivo.

Questione tiri in porta: come detto prima ci aspettiamo un’Australia quasi barricata dietro. Ecco che servirà l’apporto anche di quegli uomini che possono calciare dalla distanza e Calahnoglu – che tira anche tutto quello che parte da fermo – è sicuramente uno dei migliori interpreti di questa cosa a livello Mondiale. Dall’interista – così come da Touré lato australiano – almeno una conclusione dentro lo specchio della porta. Un assist, almeno – ma pure un tiro in porta – ce lo immaginiamo da Guler. Il centrocampista offensivo del Real Madrid ha vissuto sotto l’aspetto personale una delle stagioni più importanti della sua carriera e vuole prolungarla nel migliore dei modi. Lo sappiamo tutti che ha le qualità per farlo.

Ricapitolando, infine: Aktürkoglu marcatore plus, Calhanoglu over 0,5 tiri in porta plus, Touré over 0,5 tiri in porta plus, Guler assist Duo, su Sportbet hanno un valore di 27,39 volte la posta.