Pronostico Pisa-Lecce: adesso è anche ufficiale

Pisa-Lecce è una partita della trentacinquesime giornata di Serie A e si gioca venerdì: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Sarà un venerdì assai brutto per i tifosi del Pisa. Perché c’è il grosso rischio che i toscani salutino in maniera ufficiale la Serie A. Ovvio che la retrocessione sia scritta da un pezzo, ma perdendo in casa contro il Lecce, e onestamente ci pare una cosa molto probabile, arriverà anche l’aritmetica.

Ha bisogno di vedere la squadra ospite allenata da Di Francesco. Perché una prima occasione per staccarsi dalla Cremonese è stata buttata al vento pareggiando al Verona. Un solo punto di vantaggio sulla truppa di Nicola non basta per essere sereni, quindi sarebbe opportuno portare a casa la vittoria. Anche perché poi i lombardi se la dovranno vedere contro la Lazio che, nonostante abbia in testa solo la finale di Coppa Italia, non è una squadra che ha tirato i remi in barca.

Detto questo, anche contro il Verona si è visto comunque un Lecce voglioso di vincere. E siccome il Pisa ormai non ha nulla da chiedere, ci aspettiamo i salentini pronti ad azzannare il diretto avversario e prendersi una vittoria che potrebbe realmente avvicinare la permanenza. Insomma, le motivazioni faranno tutta la differenza del mondo in questa partita.

Come vedere Pisa-Lecce in diretta tv e in streaming

La sfida Pisa-Lecce è in programma venerdì alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

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Il pronostico

Lecce per forza di cose vincente. Non si possono permettere un risultato diverso da questo i salentini.

Le probabili formazioni di Pisa-Lecce

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Leris, Vural, Akinsamiro, Aebischer, Angori; Moreo, Stojikovic.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Ndaba, Gallo; Ramadani, Ngom, Pierotti; Coulibaly, Banda; Stulic.

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POSSIBILE RISULTATO: 0-2