Home » CALCIO » Pronostico Pisa-Lecce: adesso è anche ufficiale

Pronostico Pisa-Lecce: adesso è anche ufficiale

di

Pisa-Lecce è una partita della trentacinquesime giornata di Serie A e si gioca venerdì: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Sarà un venerdì assai brutto per i tifosi del Pisa. Perché c’è il grosso rischio che i toscani salutino in maniera ufficiale la Serie A. Ovvio che la retrocessione sia scritta da un pezzo, ma perdendo in casa contro il Lecce, e onestamente ci pare una cosa molto probabile, arriverà anche l’aritmetica.

Pronostico Pisa-Lecce
Pronostico Pisa-Lecce: adesso è anche ufficiale (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Ha bisogno di vedere la squadra ospite allenata da Di Francesco. Perché una prima occasione per staccarsi dalla Cremonese è stata buttata al vento pareggiando al Verona. Un solo punto di vantaggio sulla truppa di Nicola non basta per essere sereni, quindi sarebbe opportuno portare a casa la vittoria. Anche perché poi i lombardi se la dovranno vedere contro la Lazio che, nonostante abbia in testa solo la finale di Coppa Italia, non è una squadra che ha tirato i remi in barca.

Detto questo, anche contro il Verona si è visto comunque un Lecce voglioso di vincere. E siccome il Pisa ormai non ha nulla da chiedere, ci aspettiamo i salentini pronti ad azzannare il diretto avversario e prendersi una vittoria che potrebbe realmente avvicinare la permanenza. Insomma, le motivazioni faranno tutta la differenza del mondo in questa partita.

Come vedere Pisa-Lecce in diretta tv e in streaming

Come vedere Pisa-Lecce
Come vedere Pisa-Lecce in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Pisa-Lecce è in programma venerdì alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno NO GOL è quotato 1.77 Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Sportbet. La vittoria del Lecce ha un valore di 2.50 su Goldbet e Lottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Lecce per forza di cose vincente. Non si possono permettere un risultato diverso da questo i salentini.

Le probabili formazioni di Pisa-Lecce

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Leris, Vural, Akinsamiro, Aebischer, Angori; Moreo, Stojikovic.
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Ndaba, Gallo; Ramadani, Ngom, Pierotti; Coulibaly, Banda; Stulic.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi come questi vincenti di ieri su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

POSSIBILE RISULTATO: 0-2

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Lazio-Udinese

Pronostico Lazio-Udinese: entusiasmo da ottavo posto

Pronostico Cagliari-Atalanta

Pronostico Cagliari-Atalanta: le motivazioni ci dicono il finale

Thuram

Pronostico Milan-Juventus: la Signora sogna l’aggancio al grande ex