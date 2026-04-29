Pronostico Al Kholood-Al Fayha: una squadra ha obiettivi

Al Kholood-Al Fayha è una partita valida per la trentesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Avvicinandoci alla parte finale di stagione, è normale che alcune squadre hanno degli obiettivi e altre possono stare serene. Ed è proprio il caso di questa partita.

L’Al Kholood, formazione che gioca davanti al pubblico amico, al momento in classifica si ritrova con sei punti di vantaggio rispetto alla zona retrocessione. Non sono pochi, ma nemmeno così tanti quando mancano cinque giornate al termine del campionato. Però, è evidente, che una vittoria permetterebbe di essere molto più sereni e avvicinare in maniera sensibile l’obiettivo stagionale. Gli ospiti, invece, di punti ne hanno 34 in classifica e quindi possono considerarsi già salvi. No, è vero, non c’è l’aritmetica ma, comunque, potrebbe pure arrivare a breve giro di posta. E poi ci sono diverse squadre in mezzo che fanno da cuscinetto.

Insomma, una ha motivazioni e un’altra un po’ meno. Ed è per questo che crediamo che l’Al Kholood possa prendersi l’intero malloppo. Anche perché in casa nelle ultime cinque uscite sono arrivate due vittorie e un pareggio in tutte le manifestazioni. Un altro fattore che potrebbe fare la differenza.

Come vedere Al Kholood-Al Fayha in diretta tv e in streaming

Al Kholood-Al Fayha in programma giovedì alle 20 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Al Kholood è quotata 2.55 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.63 su Goldbet, Lottomatica.

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Il pronostico

Oltre alla vittoria dei padroni di casa occhio al GOL, perché parliamo di due squadre che in generale hanno subito tanto nel corso della propria stagione e possono continuare a subire.

Le probabili formazioni di Al Kholood-Al Fayha

AL KHOLOOD (4-4-2): Cozzani; Solan, Utkus, Pinas, Sewan; Al Aliwa, N’Doram, Buckley, Kortajarena; Bahebri, Guga.

AL FAYHA (4-2-3-1): Mosquera; Al Baqawi, Smalling, Villanueva, Bamsaud; Kaabi, Alfa Semedo; Remeseiro, Benzia, Sakala; Ganvoula.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1