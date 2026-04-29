Pronostico Shakhtar Donetsk-Crystal Palace: il gol c’è

Shakhtar Donetsk-Crystal Palace è la semifinale d’andata di Conference League: dove vederla, formazioni e pronostico

Nonostante il Crystal Palace, per il tipo di campionato che gioca e anche perché si è tirato fuori dalle posizioni delicate di classifica, sembra partire leggermente avanti, non crediamo che gli ucraini dello Shakhtar partano già battuti, anzi.

Ricordiamo che i padroni di casa – anche se si gioca come tutti sappiamo a campo neutro – sono l’ultima squadra ucraina a vincere una coppa, l’Europa League, ma tantissimi anni fa. Nel corso di questi anni però il livello è rimasto abbastanza alto e anche i quarti di finale hanno mostrato una squadra forte, pronta a giocarsela contro tutti. Il Palace invece ha eliminato la Fiorentina chiudendo praticamente il discorso in casa e poi perdendo a Firenze due a uno. Ma è stata una sconfitta dolce. Peccato per gli ospiti che, proprio da quella sconfitta, poi sono arrivati altri due risultati non positivi, con la sconfitta contro il Liverpool nello scorso weekend.

Tenendo quindi conto dell’esperienza in campo internazionale dello Shakhtar, crediamo intanto che la qualificazione per forza di cose si giocherà nella gara di ritorno. E questa potrebbe finire così.

Come vedere Shakhtar Donetsk-Crystal Palace in diretta tv e in streaming La sfida Shakhtar Donetsk-Crystal Palace è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria dello Shakhtar è quotata 4-00 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.85 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Ci aspettiamo una gara da almeno un gol per squadra, intanto. E poi occhio alla vittoria dei padroni di casa che ci piace. Comunque, il fatto che entrambe possano trovare la via della rete noi crediamo non possa essere minimamente in discussione. Le probabili formazioni di Shakhtar Donetsk-Crystal Palace SHAKHTAR (4-1-4-1): Ryznyk; Konoplya, Bondar, Marlon, Henrique; Nazaryna; Alisson, Pedrinho, Ocheretko, Newerton; Elias.

CRYSTAL PALACE (3-4-3): Henderdon; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Larsen, Pino. POSSIBILE RISULTATO: 2-1