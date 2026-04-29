Pronostico Shakhtar Donetsk-Crystal Palace: il gol c’è

Shakhtar Donetsk-Crystal Palace è la semifinale d’andata di Conference League: dove vederla, formazioni e pronostico
Nonostante il Crystal Palace, per il tipo di campionato che gioca e anche perché si è tirato fuori dalle posizioni delicate di classifica, sembra partire leggermente avanti, non crediamo che gli ucraini dello Shakhtar partano già battuti, anzi.
Ricordiamo che i padroni di casa – anche se si gioca come tutti sappiamo a campo neutro – sono l’ultima squadra ucraina a vincere una coppa, l’Europa League, ma tantissimi anni fa. Nel corso di questi anni però il livello è rimasto abbastanza alto e anche i quarti di finale hanno mostrato una squadra forte, pronta a giocarsela contro tutti. Il Palace invece ha eliminato la Fiorentina chiudendo praticamente il discorso in casa e poi perdendo a Firenze due a uno. Ma è stata una sconfitta dolce. Peccato per gli ospiti che, proprio da quella sconfitta, poi sono arrivati altri due risultati non positivi, con la sconfitta contro il Liverpool nello scorso weekend.
Tenendo quindi conto dell’esperienza in campo internazionale dello Shakhtar, crediamo intanto che la qualificazione per forza di cose si giocherà nella gara di ritorno. E questa potrebbe finire così.
Come vedere Shakhtar Donetsk-Crystal Palace in diretta tv e in streaming
La sfida Shakhtar Donetsk-Crystal Palace è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Comparazione quote
La vittoria dello Shakhtar è quotata 4-00 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.85 su Goldbet e Lottomatica.
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Il pronostico
Ci aspettiamo una gara da almeno un gol per squadra, intanto. E poi occhio alla vittoria dei padroni di casa che ci piace. Comunque, il fatto che entrambe possano trovare la via della rete noi crediamo non possa essere minimamente in discussione.
Le probabili formazioni di Shakhtar Donetsk-Crystal Palace
SHAKHTAR (4-1-4-1): Ryznyk; Konoplya, Bondar, Marlon, Henrique; Nazaryna; Alisson, Pedrinho, Ocheretko, Newerton; Elias.
CRYSTAL PALACE (3-4-3): Henderdon; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Larsen, Pino.
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