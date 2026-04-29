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I pronostici di mercoledì 29 aprile: Champions League, Saudi Pro League e non solo

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I pronostici di mercoledì 29 aprile, c’è la semifinale di Champions League Atletico Madrid-Arsenal e altre partite in giro per il mondo

Al Metropolitano si affrontano due filosofie che, pur partendo da presupposti opposti, si sono incontrate nel segno del pragmatismo. L’Atletico Madrid, quest’anno insolitamente prolifico (34 gol in Champions, record storico del club), sfida l’Arsenal, una macchina difensiva quasi perfetta (solamente 5 gol subiti tra League Phase e fase ad eliminazione diretta) ma che arriva a Madrid con i nervi tesi per via di una Premier che sta scivolando via. È la sfida tra chi la coppa l’ha sfiorata tre volte e chi una, un duello tra “incompiute” di lusso che sognano la finale di Budapest.

I pronostici di mercoledì 29 aprile: Champions League, Saudi Pro League e non solo (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

I Gunners sono gli unici ancora imbattuti in questa Champions e vantano una solidità esterna impressionante (una sola sconfitta nelle ultime 11 trasferte europee). Tuttavia, Arteta deve gestire le fatiche di campionato. Dall’altra parte, il Cholo Simeone ha dimostrato di saper disinnescare i giganti (Barcellona docet). E, nonostante le assenze pesanti di Hancko e Lookman, trasforma il Metropolitano in un inferno per le inglesi (11 qualificazioni su 15 contro club britannici). Sebbene l’Arsenal abbia stravinto 4-0 nel girone lo scorso autunno, una semifinale d’andata a Madrid segue spartiti molto diversi.

L’Atletico dovrebbe riuscire a evitare quanto meno la sconfitta in una partita comunque bloccata, in cui il numero di gol segnati potrebbe essere compreso tra 1 e 3.

Pronostici: la scelta del Veggente

1X + MULTIGOL 1-3 in Atletico Madrid-Arsenal, Champions League, ore 21:00

Vincenti

  • AL QADSIAH (in Al Riyadh-Al Qadsiah, Saudi Pro League, ore 18_00)
  • ATLETICO MADRID O PAREGGIO (in Atletico Madrid-Arsenal, Champions League, ore 21:00)
  • SPORTING CP (in Sporting CP-Tondela, Primeira Liga, ore 21:15)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Al Riyadh-Al-Qadsiah, Saudi Pro League, ore 18:00
  • Sporting CP-Tondela, Primeira Liga, ore 21:15

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Den Bosch-Almere City, Eerste Divisie, ore 18:45
  • Al Nassr-Al Ahli, Saudi Pro League, ore 20:00
  • Al Taawon-Al Ittihad, Saudi Pro League, ore 20:00
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 6.43 GOLDBET ; 6.80 SPORTBET; 6.43 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

X in Atletico Madrid-Arsenal, Champions League, ore 21:00

 

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