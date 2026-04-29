Pronostici Copa Libertadores 30 aprile: nella notte tocca alle due big brasiliane

Copa Libertadores, prosegue la terza giornata della competizione per club più prestigiosa del Sudamerica. Stanotte in campo le due corazzate del Brasileirao, Flamengo e Palmeiras.
Il tour sudamericano della Copa Libertadores prosegue con una terza giornata che mette a dura prova le ambizioni delle corazzate brasiliane, Palmeiras e Flamengo, attese da trasferte insidiose in Paraguay e Argentina.
Il Palmeiras di Abel Ferreira sbarca ad Asunción con l’obiettivo di consolidare il primato nel Gruppo F ed allungare una striscia di imbattibilità che dura da ben 11 partite. Il Verdão al momento somiglia ad una macchina quasi perfetta: una sola sconfitta nelle ultime 21 gare e una difesa che nelle ultime cinque uscite ha concesso le briciole (0,2 gol subiti di media). Sebbene il Cerro Porteño sia un osso duro in casa – imbattuto da sei turni e con una solidità da Under 3.5 fissa (15 gare consecutive) – i precedenti sono un incubo per i paraguaiani, reduci da cinque sconfitte di fila contro i brasiliani con una media realizzativa desolante (0,2 gol a partita).
Spostandoci a La Plata, il Flamengo campione in carica e a punteggio pieno in questa Libertadores sfida l’Estudiantes in un match che promette scintille. Il Mengão è in uno stato di grazia offensiva impressionante: 2,8 gol di media a partita e un attacco che va a segno da dodici match consecutivi. Nonostante l’Estudiantes sia imbattuto da cinque gare, la profondità della rosa di Leonardo Jardim e la costante presenza dell’Over 1.5 nelle gare dei rossoneri suggeriscono una combo X2+Over 1.5. La capacità del Flamengo di alzare il ritmo nella ripresa potrebbe mandare in affanno le linee dei padroni di casa, costringendoli a scoprirsi.
Le previsioni sulle altre partite
Nel Gruppo E, la sfida tra Platense e Independiente Santa Fe mette di fronte due stili diametralmente opposti. Gli argentini, secondi a quota 3 punti, fanno dell’organizzazione difensiva il loro mantra, ma soffrono di un cronico mal di casa (zero vittorie nelle ultime cinque interne e un solo gol segnato).
I colombiani del Santa Fe, pur essendo ultimi nel girone, sono una squadra resiliente e pericolosa soprattutto nei finali di gara. Il pronostico 1X+Under 2.5 appare equilibrato: il Platense cercherà di non scoprirsi per muovere la classifica, affidandosi a una gara a basso punteggio.
Chiudiamo con Mirassol-Always Ready (Gruppo G), una partita che profuma di Under 2.5 e parecchio agonismo. I brasiliani sono secondi con 3 punti, mentre i boliviani sono ancora al palo con zero gol all’attivo. Entrambe le squadre arrivano condizionate da squalifiche pesanti (Oliveira nel Mirassol e Caicedo nell’Always Ready), il che fa presagire un match spigoloso e frammentato. Le statistiche suggeriscono una pioggia di cartellini (almeno 7 ammonizioni), considerando che l’Always Ready ne ha collezionati ben 10 nell’ultima uscita. Con due attacchi sterili – l’Always Ready ha chiuso 4 delle ultime 5 gare con meno di tre gol complessivi – i dettagli e i contatti fisici prevarranno verosimilmente sulla qualità tecnica.
Copa Libertadores: possibili vincenti
Platense o pareggio (in Platense-Independiente Santa Fe)
Palmeiras (in Cerro Porteno-Palmeiras)
Flamengo o pareggio (in Estudiantes-Flamengo)
La partita da almeno due gol complessivi
Estudiantes-Flamengo
Le partite da meno di tre gol complessivi
Mirassol-Always Ready
Platense-Independiente Santa Fe
Comparazione quote
La vittoria del Palmeiras è quotata a 1.92 su Goldbet e Lottomatica e a 1.93 su Sportbet. Il segno “Over 1.5” in Estudiantes-Flamengo è quotato invece a 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.46 su Sportbet.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus