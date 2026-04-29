Pronostico Braga-Friburgo: in casa fanno paura

Braga-Friburgo è la semifinale d’andata di Europa League: pronostico, dove vederla e formazioni

C’è una squadra che in casa fa paura. Mentre, dall’altra parte del campo, si presenterà una formazione che nell’ultimo periodo sta vivendo un momento di appannamento con due sconfitte di fila.

Una semifinale di Europa League che, almeno per quanto riguarda il primo turno, vede i portoghesi ampiamente favoriti. Eliminare il Betis, rimontando due gol in trasferta e dilagando poi, non è una cosa che succede tutti i giorni. E poi, se vogliamo mettere altra carne sul fuoco, parliamo di una squadra che quando gioca davanti al proprio pubblico si trasforma. Nel campionato solamente il Porto è riuscito a vincere, mentre in Europa League le sconfitte sono arrivate quando non contavano nulla.

Dicevamo del Friburgo: due sconfitte di fila – una in semifinale di Coppa di Germania – e un cammino esterno molto altalenante. Nelle ultime otto partite, infatti, giocate fuori casa, sono arrivate cinque sconfitte. E, questa squadra, non pareggia quando gioca in trasferta dallo scorso 18 gennaio. Evidente che ci siano buoni motivi, insomma, per pensare ad un Braga favorito e vincente. Anche se, c’è da dire, che il passaggio del turno si potrebbe decidere la prossima settimana nella gara di ritorno.

Come vedere Braga-Friburgo in diretta tv e in streaming La sfida Braga-Friburgo è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Braga è quotata 2.45 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.80 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Vediamo il Braga favorito in una gara che potrebbe pure regalare almeno un gol per squadra. Ma per la vittoria, come spiegato prima e i motivi ve li abbiamo pure detti, non abbiamo quasi dubbi. Le probabili formazioni di Braga-Friburgo BRAGA (3-4-2-1): Hornicek; Lagerbielke, Oliveira, Lelo; Gomez, Tiknaz, Gorby, Martinez; Zalazar, Horta; Victor.

FRIBURGO (4-2-3-1): Atobulu; Treu, Ginter, Lienhart, Gunter; Eggestein, Manzambi; Beste, Holer, Grifo; Matanovic. POSSIBILE RISULTATO: 2-1