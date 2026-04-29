Pronostici Atletico Madrid-Arsenal: marcatore e tiri in porta

Pronostici Atletico Madrid-Arsenal, chi sono i possibili protagonisti della seconda semifinale d’andata. Simeone e Arteta puntano su di loro per scardinare le rispettive difese.

La tensione si taglierà con il coltello nella notte del Metropolitano. Se la sfida tra PSG e Bayern promette fuochi d’artificio, quella tra Atletico Madrid e Arsenal si profila come uno sorta di “stallo alla messicana”, un match giocato sul filo del rasoio.

Diego Simeone cerca la sua quarta finale di Champions affidandosi alla mistica del suo stadio e ad una verve realizzativa inedita, mentre Mikel Arteta risponde con il pragmatismo di una difesa che ha concesso solo le briciole in tutta la competizione. Con i Gunners che lottano su due fronti e l’Atletico che ha ormai solo l’Europa come chiodo fisso, ogni centimetro di campo diventerà un campo di battaglia. La capacità di sfruttare i pochi spazi concessi dalle due retroguardie farà la differenza tra il sogno Budapest e il rimpianto.

Gyokeres è l’arma in più di Arteta

Per quanto riguarda i protagonisti attesi sotto porta, queste sono le nostre selezioni mirate per la serata madrilena. Con l’assenza di Kai Havertz, le chiavi dell’attacco dei Gunners passano a Viktor Gyokeres.

Acquistato proprio per la sua capacità di lottare su ogni pallone in contesti fisici e chiusi, il centravanti svedese arriva con numeri importanti: 15 gol nelle ultime 25 partite complessive e già 4 centri in questa Champions. È l’uomo del destino per Arteta, chiamato a giustificare l’investimento estivo proprio in una delle notti più importanti della stagione.

Dall’altro lato, Julian Alvarez è l’anima offensiva dei Colchoneros. Capocannoniere della squadra nel torneo con 9 gol, l’Araña vanta una media di 1.5 conclusioni nello specchio a partita. Contro un Arsenal che chiude centralmente, la sua mobilità e la capacità di calciare con pochissimo spazio lo rendono il pericolo numero uno per la porta di Raya. In casa Atleti, invece, la “sorpresa” per quanto riguarda i tiratori potrebbe essere Marcos Llorente. In una partita dove l’Arsenal alzerà le barricate, i centrocampisti diventano fondamentali. Llorente è, per distacco, il non-attaccante più pericoloso dell’Atletico. Con una media di un tiro totale a partita in Champions, i suoi inserimenti e le conclusioni dalla media distanza sono armi tattiche che Simeone sfrutterà per scardinare il fortino londinese.

Chiudiamo con Bukayo Saka. Il ritorno dell’inglese è la notizia che Arteta aspettava. Il classe 2001 è il giocatore dell’Arsenal che tenta di più la conclusione (media di 1.8 tiri in porta in coppa). Dopo il convincente spezzone di sabato scorso contro il Newcastle, la sua freschezza sulla fascia destra sarà vitale per testare i riflessi di Oblak, specie se l’Arsenal riuscirà a innescarlo nell’uno contro uno. Da lui ci aspettiamo almeno un tiro nello specchio della porta.

Quindi, ricapitolando: Gyokeres marcatore plus, Alvarez over 0,5 tiri in porta plus, Marcos Llorente over 0,5 tiri totali plus e Saka over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 8,19 volte la posta.