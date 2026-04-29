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Pronostico Nottingham Forest-Aston Villa: Emery è un maestro

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Nottingham Forest-Aston Villa è la semifinale d’andata di Europa League: pronostico, dove vederla e formazioni 

Derby inglese in semifinale di Europa League. Con una squadra, quella di casa, che addirittura ancora oggi gioca per la salvezza in campionato. A conferma che dall’altra parte della Manica fanno un altro sport.

Pronostico Nottingham Forest-Aston Villa
Pronostico Nottingham Forest-Aston Villa: Emery è un maestro (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il Nottingham ospita un Villa che ha ormai, invece, conquistato l’accesso alla prossima Champions League. Il quinto posto basta e avanza – e ci sono anche otto punti di vantaggio – per sentire la musichetta più bella il prossimo anno. Ed è anche questo, un fattore, che nel doppio confronto potrebbe fare la differenza.

I pensieri del Nottingham, per forza di cose – rimanere in Premier ha tutto un altro valore – devono essere rivolti alla corsa per la salvezza. Mentre la truppa di Emery – un tecnico che questa manifestazione l’ha vinta più volte entrando nella storia dell’Europa League – ha dimostrato in campionato, perdendo contro il Fulham, di avere già i pensieri bene a fuoco nella sfida in programma giovedì sera.

Forse non arriverà una vittoria (ma forse sì), di certo però non ci sentiamo in grado di dare una vittoria al Nottingham per tutti i motivi che vi abbiamo raccontato. Anche perché, nel corso delle ultime settimane, i padroni di casa hanno alzato in campionato in maniera anche abbastanza sensibile il livello delle proprie prestazioni, spendendo tanto sotto l’aspetto fisico e mentale.

Come vedere Nottingham Forest-Aston Villa in diretta tv e in streaming

Come vedere Nottingham Forest-Aston Villa
Come vedere Nottingham Forest-Aston Villa in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Nottingham Forest-Aston Villa è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Aston Villa è quotata 2.90 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.72 su Goldbet e Lottomatica. 

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Il pronostico

Questa è una sfida da doppia esterna. Anzi, i più coraggiosi, possono anche tentare il colpaccio con la vittoria dell’Aston Villa che ha messo a fuoco da un po’ di tempo questo obiettivo.

Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Aston Villa

NOTTINGHAM (4-2-3-1): Ortega; Aina, Murillo, Milenkovic, Williams; Sangare, Anderson; Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus.
ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Bogarde, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2
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