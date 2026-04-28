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Pronostico Rayo Vallecano-Strasburgo: spagnoli favoriti

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Rayo Vallecano-Strasburgo è la semifinale d’andata di Conference League: dove vederla, formazioni e pronostico

Una prima volta sia per gli spagnoli sia per i francesi: mai prima d’ora, infatti, Rayo Vallecano e Strasburgo avevano raggiunto una semifinale così importante. Quindi vincerà e passerà il turno chi riuscirà, nel corso di questi 180 minuti, a mantenere i nervi saldi. E non è una cosa facile.

Pronostico Rayo Vallecano-Strasburgo
Pronostico Rayo Vallecano-Strasburgo: spagnoli favoriti (AnsaFoto) – Ilveggente.it

In generale ci arrivano meglio i padroni di casa a questa partita perché vengono da due risultati utili di fila. E, la sconfitta rimediata contro l’AEK nel turno precedente è stata ininfluente. In questa Conference il Rayo tra le mura amiche ha fatto sempre bene, cosa che non possiamo dire dello Strasburgo in trasferta. I francesi, contro il Mainz, hanno ribaltato una situazione clamorosa dopo il due a zero che era venuto fuori nel match d’andata. Il quattro a zero finale, in casa, ha permesso di toccare questo traguardo. Però adesso ci sarebbe da scalare quasi una montagna.

Sì, partono favoriti i padroni di casa e su questo non possiamo avere dubbi. Il Rayo come detto prima, tra le mura amiche, riesce sempre a fare grosse partite e sarà così pure questa volta. Una sfida che probabilmente si deciderà durante il match di ritorno, ma con una squadra, quella spagnola, che giocherà quasi sicuramente per il doppio risultato.

Come vedere Rayo Vallecano-Strasburgo in diretta tv e in streaming

La sfida Rayo Vallecano-Strasburgo è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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La vittoria del Rayo è quotata 2.20 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.72 su Goldbet e Lottomatica. 

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Il pronostico

Rayo Vallecano vincente. Gli spagnoli metteranno la testa avanti in vista del match di ritorno.

Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Strasburgo

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Cardenas; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarria; Diaz, Ciss; Akhomasch, Palazon, Pacha; de Frutos.
STRASBURGO (4-2-3-1): Penders; Outtara, Omobamidele, Doukoure, Chilwell; Oyedele, El Mourabet; Moreira, Godo, Yassine; Enciso.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0
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