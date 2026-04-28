Pronostico Atletico Madrid-Arsenal: muro contro muro nella notte madrilena

Atletico Madrid-Arsenal è una partita valida per l’andata delle semifinali di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: statistiche, notizie, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Tra le due è forse la semifinale meno appariscente, ma non per questo meno affascinante. E le tematiche da sviscerare non mancano di certo in questo Atletico Madrid-Arsenal che vale un pass per la finalissima di Budapest. Entrambe, infatti, pur essendo delle habitué della Champions League, non sono mai riuscite a alzarla al cielo, limitandosi solamente a sfiorarla. Tre le finali disputate dai Colchoneros (1974, 2014 e 2016), una invece per i Gunners (2006). Tra le squadre che in questa competizione hanno collezionato più minuti (223 gare per gli inglesi e 190 per gli spagnoli) detengono un record non proprio invidiabile, non avendo mai portato a casa la coppa dalle grandi orecchie.

Andrà in scena anche un’intrigante sfida nella sfida tra Diego Simeone, ormai da più di un decennio alla guida dei madrileni, e Mikel Arteta, da circa sei anni a Londra e con una “misera” FA Cup in tasca, sebbene sia comunque riuscito a rendere nuovamente competitivi i Gunners come ai tempi di Arsene Wenger. Due allenatori diversi ma per certi versi anche molto simili: il calcio di Arteta non è conservativo come quello dell’argentino ma nel corso degli anni l’allievo di Pep Guardiola ha sacrificato sempre di più lo spettacolo in favore del pragmatismo (un sistema in cui il controllo dell’avversario viene prima di tutto, anche con la palla tra i piedi). Non è un caso che, rispetto all’altra semifinale tra PSG e Bayern Monaco, questa si preannuncia più povera di emozioni, almeno sulla carta.

Gunners distratti dalla Premier

L’Arsenal sarebbe voluto arrivare a questo punto con la Premier League già in tasca – i Gunners non vincono il titolo dal lontano 2004 – per dedicarsi esclusivamente alla Champions, ma nell’ultimo mese e mezzo Saka e compagni hanno dilapidato un vantaggio enorme, crollando proprio nel momento clou. E adesso hanno solamente tre punti in più del Manchester City, che però ha una gara da recuperare (potenzialmente le due squadre sarebbero a pari punti).

Nello scorso fine settimana i Gunners hanno provato a scacciare i fantasmi battendo 1-0 il Newcastle con una rete di Eze: si è trattato del primo successo in campionato da metà marzo. In coppa, invece, i londinesi – dominatori incontrastati della League Phase, conclusa a punteggio pieno – non hanno entusiasmato particolarmente nei turni precedenti, nei quali non sono mancati i brividi. Negli ottavi hanno domato il Bayer Leverkusen tra le mura amiche (1-1 in Germania e 2-0 all’Emirates), mentre il passaggio del turno nei quarti è stato ancora più sofferto. I portoghesi dello Sporting si sono rivelati più ostici del previsto ed in 180 minuti si è visto solo un gol, quello decisivo segnato da Havertz in pieno recupero all’andata a Lisbona.

Simeone senza Lookman?

L’Atletico invece ha realizzato una grande impresa estromettendo il più quotato Barcellona nei quarti. Simeone si conferma la bestia nera dei blaugrana, già fatti fuori dalla Champions League in ben due occasioni nello scorso decennio.

Dopo aver rifilato 14 gol complessivi a Club Brugge e Tottenham tra ottavi e quarti, i Colchoneros hanno sorpreso tutti espugnando il Camp Nou all’andata con i gol di Sorloth e Alvarez, approfittando anche della superiorità numerica per un tempo intero. Nel ritorno il muro alzato dall’allenatore argentino ha retto: l’Atletico ha perso 2-1 al Metropolitano ma la sconfitta è stata inutile ai fini della qualificazione.

A differenza dell’Arsenal, in campionato i madrileni non hanno più niente da dire. Il posto tra le prime quattro è ormai blindato grazie ai 10 punti di vantaggio sulla quinta. Normale, dunque, che ci sia stato un rilassamento: 4 sconfitte nelle ultime 5, striscia interrotta solo dal rocambolesco 3-2 all’Athletic Bilbao di sabato scorso. La grande delusione, però, è arrivata dieci giorni fa nella finalissima di Coppa del Re, persa ai rigori contro la Real Sociedad a Siviglia dopo che tempi regolamentari e supplementari erano terminati 2-2.

Simeone ha qualche problema in più di Arteta a livello di formazione. Nel match d’andata difficilmente potrà contare su due titolari come Hancko e Lookman, entrambi non al meglio. Stesso discorso per Gimenez, che quasi certamente non sarà a disposizione. Sulla corsia destra possibile chance per Baena, al centro in difesa dovrebbero giocare Pubill e Le Normand. Nell’Arsenal i dubbi del tecnico basco riguardano Havertz e Eze, entrambi alle prese con problemi muscolari. L’eventuale assenza dell’ex Crystal Palace, uno dei più determinanti nell’ultimo periodo, sarebbe un bel grattacapo.

Come vedere Atletico Madrid-Arsenal in streaming

La sfida Atletico Madrid-Arsenal è in programma mercoledì alle 21:00 al Riyadh Air Metropolitano di Madrid, in Spagna. L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming su Amazon Prime Video. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su sedici gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese oppure di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di trenta giorni.

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Il pronostico

Al Metropolitano si affrontano due filosofie che, pur partendo da presupposti opposti, si sono incontrate nel segno del pragmatismo. L’Atletico Madrid, quest’anno insolitamente prolifico (34 gol in Champions, record storico del club), sfida l’Arsenal, una macchina difensiva quasi perfetta (solamente 5 gol subiti tra League Phase e fase ad eliminazione diretta) ma che arriva a Madrid con i nervi tesi per via di una Premier che sta scivolando via. È la sfida tra chi la coppa l’ha sfiorata tre volte e chi una, un duello tra “incompiute” di lusso che sognano la finale di Budapest.

I Gunners sono gli unici ancora imbattuti in questa Champions e vantano una solidità esterna impressionante (una sola sconfitta nelle ultime 11 trasferte europee). Tuttavia, Arteta deve gestire le fatiche di campionato e i dubbi legati a Eze e Havertz. Dall’altra parte, il Cholo Simeone ha dimostrato di saper disinnescare i giganti (Barcellona docet). E, nonostante le assenze pesanti di Hancko e Lookman, trasforma il Metropolitano in un inferno per le inglesi (11 qualificazioni su 15 contro club britannici). Sebbene l’Arsenal abbia stravinto 4-0 nel girone lo scorso autunno, una semifinale d’andata a Madrid segue spartiti molto diversi. Se la sfida tra PSG e Bayern promette scintille, qui ci aspettiamo una gara d’attesa. Arteta non vorrà scoprirsi e Simeone punterà a blindare la difesa dopo i brividi del ritorno col Barça. La posta in palio è altissima e i Gunners hanno già dimostrato contro lo Sporting di saper gestire partite bloccate. L’Under 2.5 è uno degli esiti più probabili unito ad un risultato positivo da parte dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Arsenal

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Pubill, Le Normand, Ruggeri; Simeone, Marcos Llorente, Koke, Baena; Griezmann, Julian Alvarez.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Gabriel, Saliba, Hincapié; Rice, Ødegaard, Zubimendi; Saka, Gyökeres, Martinelli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1