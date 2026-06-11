Pronostici Qatar-Svizzera: marcatore e tiri in porta

Pronostici Qatar-Svizzera: gli elvetici in questo match partono con tutti i favori del pronostico. Ecco le nostre scelte per marcatore e tiri in porta

La Svizzera è una squadra cresciuta molto nel corso degli anni. Ha uomini importanti che fanno la differenza nei migliori campionati europeo. Ecco perché non solo ha molto di più del Qatar in questa partita, ma ha pure le sembianze di una mina vagante.

Una gara, questa, che ci pare indirizzata. Come moltissime, d’altronde, di questa prima fase del Mondiale allargato a 48 squadre. Ed è per tutti questi motivi che le nostre scelte pendono tutte dal lato svizzero. Senza indugiare oltre, quindi, andiamo a vedere insieme quelli che secondo noi potrebbero essere gli uomini decisivi.

Pronostici Qatar-Svizzera, ecco gli uomini decisivi

Il terminale offensivo della Svizzera sarà Embolo. Un attaccante che non ha bisogno di presentazioni. Un attaccante che vede la porta come pochi e che ha bisogno di segnare, soprattutto in un gara del genere, nella quale la sua squadra parte favorita e vuole chiudere i conti presto per evitare qualsiasi problema. Una rete da lui ce l’aspettiamo. Ci sta, eccome.

Per quanto riguarda il possibile tiratore occhio a Ndoye. L’ex Bologna, adesso in Premier League, ha un passo diverso di tutti gli altri calciatori in campo. Inoltre ha anche delle qualità che possono permettergli di cercare i pali, e trovarli, dalla distanza. Non possiamo non inserirlo in un contesto del genere. La Svizzera, tra le altre cose, dovrebbe giocare con il 4-2-3-1 e, alle spalle della punta, il favorito è Manzambi. Abile nel prendersi la palla con la faccia rivolta verso la porta avversaria, quando riesce a trovare spazio è pericoloso. Anche da lui almeno una conclusione dentro i pali. E infine inseriamo in questa lista anche Xhaka: batte tutti i palloni da fermo, sfruttando le qualità tecniche, che sono indiscusse. Quindi pensiamo possa anche servire un assist in questo match.

Ricapitolando, quindi: Embolo marcatore plus, Ndoye over 0,5 tiro in porta plus, Manzambi over 0,5 tiri in porta plus e Xhaka assist Duo hanno un valore su Sportbet di 9,98 volte la posta