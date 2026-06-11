Pronostico Haiti-Scozia: la Tartan Army non può sbagliare

Haiti-Scozia è una partita valida per la prima giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra sabato e domenica alle 03:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Sono trascorsi 28 anni dall’ultima partecipazione della Scozia a un campionato del mondo. Un lasso di tempo molto lungo, che per quasi tre decadi ha rappresentato un motivo di enorme frustrazione per un popolo da sempre affamato di calcio e storicamente attaccatissimo alla propria nazionale.

L’attesa però è finita: la Tartan Army si appresta a debuttare nella rassegna iridata nordamericana e lo fa in una partita in cui i 3 punti sono praticamente d’obbligo. Il sorteggio, infatti, non è stato clemente con i britannici, finiti in uno dei gironi sulla carta più complicati: esclusa Haiti, la probabile squadra-materasso, le altre due sono Marocco e Brasile. Vincere la prima partita con i modesti caraibici al Gillette Stadium di Foxborough è dunque fondamentale per iniziare con il piede giusto. E magari cercare di mettere del fieno in cascina per poter poi aspirare a rientrare tra le 8 migliori terze se le cose non dovessero mettersi bene nelle gare successive contro due avversari sulla carta superiori come i verdeoro e i Leoni dell’Atlante.

Clarke orfano di Gilmour

Gli uomini di Steve Clarke, selezionatore della Scozia dal 2019, sono arrivati al Mondiale grazie all’insperato primo posto nel girone di qualificazione UEFA, concluso a sorpresa davanti alla più quotata Danimarca.

Decisiva la vittoria nello scontro diretto di Hampden Park nell’ultima giornata: McTominay (con una splendida rovesciata), Shankland, Tierney e McLean hanno regalato una gioia incredibile ai tifosi della Tartan Army, battendo 4-2 i danesi e sorpassandoli praticamente al fotofinish. Da allora la Scozia ha disputato quattro amichevoli: a marzo due KO preoccupanti contro Giappone e Costa d’Avorio, tra la fine di maggio e l’inizio di giugno invece due vittorie roboanti, ma da prendere con le pinze vista la caratura degli avversari, contro Curaçao (4-1) e Bolivia (0-4).

Clarke ha comunque a disposizione una rosa non più giovanissima, con una scarsa propensione al gol se i centrocampisti – specie il “napoletano” McTominay e McGinn – non riescono a dare il loro contributo. Al Mondiale il ct dovrà pure fare a meno di uno dei cervelli di questa selezione, Gilmour, che si è fatto male nel test con Curaçao: al suo posto è stato convocato Fletcher. L’approccio di Clarke è solitamente pragmatico, ma sarebbe una sorpresa se non schierasse due attaccanti titolari nella prima partita contro Haiti, per poi adottare uno stile di gioco più difensivo contro Brasile e Marocco. Clarke chiederò i gol alla coppia formata da Dykes e Adams, mente la coppia di centrocampo sarà composta da McTominay e Ferguson. A sinistra Christie è insidiato da Gannon-Doak.

L’orgoglio di Haiti

Per Haiti invece essere al Mondiale è già di per sé un motivo di festa. Per i Granatieri però non è la prima partecipazione in assoluto, visto avevano già giocato la fase finale della Coppa del Mondo a Germania 1974.

La qualificazione dei caraibici, tuttavia, ha un qualcosa di veramente eroico: in un momento in cui il paese continua a lottare contro una profonda instabilità politica e con problemi di sicurezza, la nazionale ha dovuto giocare tutte le partite di qualificazione in trasferta. Merito anche del ct francese Sebastien Migné, ha messo su una squadra grintosa e disciplinata, basata su intensità, organizzazione tattica e transizioni rapide. Haiti si è qualificata arrivando seconda dietro Curaçao nel gruppo C delle qualificazioni CONCACAF e vincendo poi il proprio girone di qualificazione del terzo turno grazie a vittorie cruciali contro Costa Rica e Nicaragua.

Haiti tra l’altro ha ben figurato pure nelle ultime amichevoli. A marzo ha pareggiato 1-1 con l’Islanda, mentre nei due test di giugno sono arrivati un rotondo 4-0 alla Nuova Zelanda e una sconfitta di misura con il Perù (1-2). A Foxborough Migné schiererà un ordinato 4-4-2 con Nazon – in ballottaggio con Pierrot – e Isidor in attacco. Gli altri giocatori chiave sono il portiere Placide, che milita nel Bastia in Francia, e Bellegarde, il motore del centrocampo, appena retrocesso dalla Premier League alla Championship con il Wolverhampton.

Come vedere Haiti-Scozia in diretta tv e in streaming

Haiti-Scozia è in programma nella notte tra sabato e domenica alle 03:00 (ora italiana) al Gillette Stadium di Foxborough, negli USA, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Il pronostico

La Scozia ha una fisicità che alla lunga dovrebbe riuscire a logorare l’organizzazione di Haiti. I tre punti sono vitali per Clarke in ottica qualificazione oppure ripescaggio come migliore terza. Ci aspettiamo una vittoria britannica all’interno di una partita movimentata ma contenuta nel numero di gol. Con la Tartan Army che fatica storicamente a trovare il gol con i propri attaccanti puri, gli inserimenti aerei e feroci di McTominay rappresentano la principale arma offensiva. Contro la retroguardia caraibica, un suo squillo nell’area avversaria è un’ottima scommessa di valore.

Le probabili formazioni di Haiti-Scozia

HAITI (4-4-2): Placide; Arcus, Adé, Duverne, Expérience; Deedson, Jean Jacques, Bellegarde, Providence; Isidor, Nazon.

SCOZIA (4-4-2): Gordon; Hickey, Hanley, Souttar, Robertson; McGinn, McTominay, Ferguson, Christie; Adams, Dykes.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2