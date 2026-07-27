Pronostico Kairat Almaty-Omonia Nicosia: rimonta complicata

Kairat Almaty-Omonia Nicosia è un match valido per il ritorno del secondo turno di qualificazione alla Champions League 2026-27 e si gioca mercoledì alle 17:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Si riparte dall’uno a zero di una settimana fa a Cipro, match deciso da un gol di Andreou dopo 13 minuti di gioco. Neppure il rosso a Nego, difensore dell’Omonia Nicosia, ha impedito agli uomini di Henning Berg di aggiudicarsi il primo round e mettere la qualificazione sui giusti binari. Una resistenza quasi eroica da parte del club della capitale cipriota, costretto a giocare con un uomo in meno per oltre un tempo.

Impresa che non stupisce più di tanto, però, se consideriamo il percorso dei biancoverdi, ora imbattuti da 18 partite tra gare ufficiali e amichevoli. All’Omonia, campione di Cipro in carica, adesso basterà non perdere nel lontano Kazakistan per evitare l’ennesima eliminazione in questo turno di qualificazione (l’ultima, nel 2022, quando fu la Dinamo Zagabria a far svanire il sogno dei ciprioti).

Il Kairat, al contrario, è con le spalle al muro. Deve obbligatoriamente far valere il fattore campo, conscio del fatto che nemmeno una vittoria con un gol di scarto basterebbe per qualificarsi. Ne servono infatti almeno due per scongiurare l’ipotesi supplementari: il pareggio condannerebbe i kazaki.

Il club di Almaty, il cui campionato è in pieno corso di svolgimento – i gialloneri stazionano al secondo posto dietro all’Ordabasy – lo scorso anno riuscì clamorosamente a staccare addirittura un pass per la League Phase, traguardo che gli garantì di giocare otto partite contro le squadre migliori del continente, tra cui il Real Madrid. Gli uomini di Rafael Urazbakhtin a differenza dell’Omonia hanno già disputato un turno di qualificazione, estromettendo i montenegrini del Sutjeska Nistic, piegati 2-1 sia all’andata che al ritorno.

Come vedere Kairat Almaty-Omonia Nicosia in diretta tv e streaming

La sfida tra Kairat Almaty e Omonia Nicosia, in programma mercoledì alle 17:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

Il Kairat Almaty farà leva sul fattore campo e sul ritmo partita nettamente più rodato per alzare subito il baricentro e condurre un forcing offensivo fin dal primo minuto. L’Omonia Nicosia, forte del prezioso gol di vantaggio ma privo dello squalificato Nego in difesa, adotterà un atteggiamento tattico accorto, puntando a chiudere le linee di passaggio e a sfruttare le ripartenze negli ampi spazi concessi dai kazaki. Considerando la solidità della compagine cipriota e la necessità del Kairat di scoprirsi inevitabilmente per rimontare, ci si attende una sfida molto equilibrata, tattica e potenzialmente povera di grandi spettacoli pirotecnici. La combo 1X+Over 3.5 è quella che garantisce maggiore copertura. I kazaki difficilmente usciranno sconfitti di fronte al proprio pubblico, ma la tenuta difensiva dell’Omonia limiterà il numero di marcature complesse.

Le probabili formazioni di Kairat Almaty-Omonia Nicosia

KAIRAT ALMATY (4-2-3-1): Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Lucas Africo, Machado Mata; Sadybekov, Oksanen; Mrynskiy, Jorginho, Jukkola; Gual.

OMONIA NICOSIA (4-3-3): Fabiano; Simic, Coulibaly, N. Panagiotou, Balkovec; Maric, Tankovic, Andreou; Ewandro Costa, Kakoullis, Montnor.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1