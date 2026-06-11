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Pronostici Canada-Bosnia: marcatore e tiri in porta

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Pronostici Canada-Bosnia: debutto Mondiale assai importante per entrambe le formazioni. Ecco cosa potrebbe venire fuori tra gli uomini decisivi 

Una è padrona di casa, l’altra ha eliminato l’Italia. Canada e Bosnia si sfidano in questa prima partita del Mondiale con l’obiettivo di iniziare con il piede giusto. Anche perché, con una vittoria, ci sono grandissime possibilità – oltre il 60% – di andare avanti. Passano diverse migliori terze.

Pronostici Canada-Bosnia
Pronostici Canada-Bosnia: marcatore e tiri in porta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Diciamo che ci sono degli attaccanti in entrambe le formazioni che possono fare la differenza. Uno gioca in Italia, l’altro si è fatto ammirare per moltissimi anni nel nostro campionato. Gente valida, insomma. Gente che sa fare il proprio mestiere e che non ha nessuna intenzione di mollare la presa. Ma adesso, senza discutere ancora, andiamo a vedere insieme chi potrebbero essere gli uomini decisivi.

Pronostici Canada-Bosnia: le nostre scelte

Tra i padroni di casa non possiamo che scegliere David della Juventus. Se nel campionato italiano, alla sua prima esperienza, non ha fatto benissimo, quando gioca con la maglia della propria nazionale si trasforma, quasi. Un giocatore che contro la difesa della Bosnia (che sappiamo non sia granché e purtroppo gli azzurri la qualificazione se la sono mangiata) potrebbe andare davvero in rete. Sicuramente è il maggiore indiziato tra i padroni di casa a farlo.

Dall’altro lato occhio a Dzeko, ovvio. L’ex Roma, Inter e Fiorentina, nonostante la carta d’identità non sia freschissima, ha quella classe clamorosa che può decidere un match da un momento all’altro. E poi va anche dal dischetto. Insomma, anche in questo caso ha tutte le carte in regola.

Infine la questione tiri in porta: Buchanan, con un passato all’Inter, adesso al Villarreal, ha gamba, forza e tempi di inserimento. Un giocatore che almeno una conclusione dentro i pali la dovrebbe trovare. Così come Demirovic dall’altro lato: un attaccante completo, abile di testa e molto positivo con i piedi. Una conclusione dentro i pali, pure in questo caso, ci pare possa venire fuori serena.

Ricapitolando, infine: David marcatore plus, Dzeko marcatore plus, Buchanan over 0,5 tiri in porta plus e Demirovic over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 29,96 volte la posta.

 

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