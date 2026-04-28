Pronostico Al Nassr-Al Ahli: è quota 20

Al Nassr-Al Ahli è una partita valida per la trentesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Diciannove vittorie di fila in tutte le manifestazioni. Ma soprattutto in campionato l’Al Nassr ha messo una marcia diversa e adesso guarda tutti dall’altro verso il basso. C’è la sensazione che in questo momento nessuna squadra possa mettere in difficoltà Ronaldo e soci.

Nemmeno l’Al Ahli, terzo in classifica, che con una partita in meno ha dieci punti di distacco. L’Al Nassr vuole chiudere definitivamente i giochi e togliere dalla possibilità di un rientro una squadra forte, che viene da quattro vittorie consecutive, e che lo scorso 2 gennaio ha inflitto quella che è stata l’ultima e l’unica sconfitta di quest’anno della squadra padrona di casa. C’è anche, quindi, un senso di rivincita che pervade lo stato d’animo dei gialloneri, vogliosi di toccare quota venti vittorie consecutive che sono un numero davvero enorme. Un numero che difficilmente potrebbe essere battutto nel corso del tempo.

Insomma, ci pare chiaro qual è il nostro pensiero su questa partita. Una vittoria dell’Al Nassr non crediamo possa essere messa in discussione in nessun modo.

Come vedere Al Nassr-Al Ahli in diretta tv e in streaming

Al Taawon-Al Ittihad in programma mercoledì alle 20 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Al Nassr è quotata 1.80 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.50 su Goldbet, Lottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Al Nassr sicuramente vincente e con una quota che si avvicina a due volte la posta crediamo si possa prendere serenamente in discussione. Ronaldo e soci toccheranno la ventesima vittoria di fila. Clamoroso.

Le probabili formazioni di Al Nassr-Al Ahli

AL NASSR (4-4-2): Bento; Abdulharimid, Simakan, Al Amri, Martinez; Coman, Brozovic, Angelo, Mane; Joao Felix, Ronaldo.

AL AHLI (4-2-3-1): Mendy; Hamidou, Demiral, Ibanez, Al HAwsawi; Atangana, Kessie; Mahrez, Millot, Galeno; Toney.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2