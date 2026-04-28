Pronostico Al Nassr-Al Ahli: è quota 20

Al Nassr-Al Ahli è una partita valida per la trentesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
Diciannove vittorie di fila in tutte le manifestazioni. Ma soprattutto in campionato l’Al Nassr ha messo una marcia diversa e adesso guarda tutti dall’altro verso il basso. C’è la sensazione che in questo momento nessuna squadra possa mettere in difficoltà Ronaldo e soci.
Nemmeno l’Al Ahli, terzo in classifica, che con una partita in meno ha dieci punti di distacco. L’Al Nassr vuole chiudere definitivamente i giochi e togliere dalla possibilità di un rientro una squadra forte, che viene da quattro vittorie consecutive, e che lo scorso 2 gennaio ha inflitto quella che è stata l’ultima e l’unica sconfitta di quest’anno della squadra padrona di casa. C’è anche, quindi, un senso di rivincita che pervade lo stato d’animo dei gialloneri, vogliosi di toccare quota venti vittorie consecutive che sono un numero davvero enorme. Un numero che difficilmente potrebbe essere battutto nel corso del tempo.
Insomma, ci pare chiaro qual è il nostro pensiero su questa partita. Una vittoria dell’Al Nassr non crediamo possa essere messa in discussione in nessun modo.
Come vedere Al Nassr-Al Ahli in diretta tv e in streaming
Al Taawon-Al Ittihad in programma mercoledì alle 20 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.
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Comparazione quote
La vittoria dell’Al Nassr è quotata 1.80 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.50 su Goldbet, Lottomatica.
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Il pronostico
Al Nassr sicuramente vincente e con una quota che si avvicina a due volte la posta crediamo si possa prendere serenamente in discussione. Ronaldo e soci toccheranno la ventesima vittoria di fila. Clamoroso.
Le probabili formazioni di Al Nassr-Al Ahli
AL NASSR (4-4-2): Bento; Abdulharimid, Simakan, Al Amri, Martinez; Coman, Brozovic, Angelo, Mane; Joao Felix, Ronaldo.
AL AHLI (4-2-3-1): Mendy; Hamidou, Demiral, Ibanez, Al HAwsawi; Atangana, Kessie; Mahrez, Millot, Galeno; Toney.
POSSIBILE RISULTATO: 1-2
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