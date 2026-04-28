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Pronostico Al Riyadh-Al Qadsiah: obbligati a vincere

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Al Riyadh-Al Qadsiah è una partita valida per la trentesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Entrambe sarebbero obbligate a vincere per motivazioni diverse. I padroni di casa per la salvezza, gli ospiti, che sono molto più forti e che hanno dei giocatori assai importanti in roda, per cercare di avvicinarsi ai posti che garantirebbero la qualificazione alla Champions asiatica per il prossimo anno. Insomma, sarà gara vera.

Pronostico Al Riyadh-Al Qadsiah
Pronostico Al Riyadh-Al Qadsiah: obbligati a vincere (Profilo Instagram Retegui) – Ilveggente.it

Evidentemente, perché parliamo appunto di un club che ha investito tanto nel corso della passata estate, che l’Al Qadsiah sia favorito. Parliamo del terzo miglior attacco del campionato e una delle migliori difese, la quarta, come il posto di classifica. E poi, a conferma che gli ospiti siano favoriti, ci sono anche gli ultimi due scontri diretti che pendono dalla parte ospite. Parliamo di due vittorie con cinque gol fatti e nessuno subito, anche se nell’ultimo periodo qualche carenza dietro c’è stata.

Certo, poca cosa: l’Al Riyadh non è che sia sto squadrone che possa riuscire a mettere in difficoltà la formazione ospite. Ed è per tali motivi che non ci aspettiamo un passo falso. Anzi, ci aspettiamo una vittoria i Retegui e compagni.

Come vedere Al Riyadh-Al Qadsiah in diretta tv e in streaming

Al Riyadh-Al Qadsiah in programma mercoledì alle 18 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Al Qadsiah è quotata 1.43 su GoldbetLottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.55 su Goldbet, Lottomatica. 

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Il pronostico

La gara, oltre alla vittoria ospite, dovrebbe pure regalare almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Al Riyadh-Al Qadsiah

AL RIYADH (4-2-3-1): Borjan; Al Boardi, Al Khaibari, Barbet, Al Khaibari; Lekhal, Al Siyah; Okou, Toze, Sali; Curto Antunes.
AL QADSIAH (3-5-2): Casteels; Mahnashi, Fernandez, Alvarez; Al Shahari, Nandez, Otavio, Al Juwayr, Bonsu; Quinones, Retegui.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3

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