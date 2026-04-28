Pronostico Den Bosch-Almere City: fattore quasi sempre decisivo

Den Bosch-Almere City è la gara d’andata dei playoff di promozione per la Eredivisie: formazioni, pronostico e dove vederla
Una prima gara che vale una stagione. Den Bosch e Almere City si affrontano nei playoff per la promozione in Eredivisie sapendo che sarà durissima riuscire nell’impresa, anche perché la classifica finale non è stata delle migliori.
Certo, gli ospiti, hanno la possibilità di giocarsela con la seconda partita in casa che, vuoi o non vuoi, è sempre un minimo vantaggio. Ma sono sei anni, parliamo del 2020, che gli ospiti non riescono a prendersi l’intera posta in palio quando appunto vanno a giocare su questo campo. Ed è un fattore da tenere in considerazione.
Non hanno chiuso nel migliore dei modi la loro annata queste due formazioni, soprattutto il Den Bosch nelle ultime quattro partite non ha mai vinto. Mentre l’Almere, con i tre punti presi alla penultima contro il Dordrecht ha messo a posto le cose. Ci aspettiamo ovviamente una partita bloccata, la posta in palio è davvero alta, ma il Den Bosch, anche per quelli che sono i precedenti tra queste due squadre (è arrivata anche una vittoria esterna nella stagione regolare) potrebbe riuscire a mettere la testa davanti. Complicato, lo ribadiamo, ma è una possibilità concreta per poi andarsi a giocare il tutto per tutto, e con due risultati a disposizione su tre, il passaggio del turno nella seconda partita in programma il 2 maggio.
Come vedere Den Bosch-Almere City in diretta tv e in streaming
Den Bosch-Almere City in programma mercoledì alle 20:45 non potrà essere seguita in nessun modo in Italia. I diritti della League One, dalle nostre parti, non sono stati acquisiti da nessuno.
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Comparazione quote
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Il pronostico
Den Bosch leggermente favorito, per quanto ci riguarda, in una gara da almeno un gol per squadra così come è successo nella maggior parte dei precedenti tra queste due formazioni.
Le probabili formazioni di Den Bosch-Almere City
DEN BOSCH (5-3-2): Merbel; De Vries, Fortes, Akmum, Maasa, De Groot; Boumassaoudi, Laros, Boushaba; Semedo, Karlsson.
ALMERE CITY (4-3-3): Wendlinger; Reith, van de Blaak; Lawrence, Bijeleveld; Rijhhoff, El Dahri, Conelisse; Poku, Druijf, Dors.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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