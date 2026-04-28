Pronostico Al Taawon-Al Ittihad: mettono la quarta

Al Taawon-Al Ittihad è una partita valida per la trentesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
Vero che l’Al Ittihad vive un momento complicato e ormai ha poco da chiedere a questo campionato perché è troppo distante dalle zone che contano della classifica, ma è altrettanto vero che questa società vuole chiudere bene questa annata. E almeno mettersi davanti alla squadra padrona di casa che al momento è da inseguire.
L’Al Ittihad dista quattro punti dall’Al Taawon, ma ha pure una partita in meno. Quindi, vincendo questa sfida – che ci pare possa succedere ma sotto poi vi diciamo tutto – si avvicinerebbe e poi potrebbe piazzare il sorpasso. Cosa evidentemente plausibile perché l’Al Taawon, nonostante stia passando, dal proprio canto, uno dei migliori momenti della propria annata, non è una squadra costruita, almeno quest’anno, per stare davanti a quelle più forti. C’è bisogno di tempo per rendere le cose migliori e questo campionato rimane un punto importante per il futuro.
Quindi, l’Al Ittihad, può vincere questa partita. E crediamo la porterà sicuramente a casa. Sarebbe la quarta vittoria di fila negli scontri diretti.
Come vedere Al Taawon-Al Ittihad in diretta tv e in streaming
Al Taawon-Al Ittihad in programma mercoledì alle 18:10 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.
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Comparazione quote
La vittoria dell’Al Ittihad è quotata 2.05 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.58 su Goldbet, Lottomatica.
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Il pronostico
Ora, la vittoria dell’Al Ittihad, secondo noi, è ovviamente molto pronosticabile. Però il fatto che entrambe possano trovare la via della rete, con la quota che viene proposta, ci stuzzica maggiormente.
Le probabili formazioni di Al Taawon-Al Ittihad
AL TAAWON (4-3-3): Mailson; Mahzari, Andrei Girotto, Lajami, Al Dossari; Flavio, El Mahdiou, Fulgini; Al Kuwaiykibi, Martinez, Petkov.
AL ITTIHAD (4-2-3-1): Rajkovic; Al Shanqiti, Keller, KAdesh, Mitaj; Pereira, Fabinho; Diaby, Aouar, Roger; En Nesyri.
POSSIBILE RISULTATO: 1-2
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