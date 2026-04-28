Pronostico Al Taawon-Al Ittihad: mettono la quarta

Al Taawon-Al Ittihad è una partita valida per la trentesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Vero che l’Al Ittihad vive un momento complicato e ormai ha poco da chiedere a questo campionato perché è troppo distante dalle zone che contano della classifica, ma è altrettanto vero che questa società vuole chiudere bene questa annata. E almeno mettersi davanti alla squadra padrona di casa che al momento è da inseguire.

L’Al Ittihad dista quattro punti dall’Al Taawon, ma ha pure una partita in meno. Quindi, vincendo questa sfida – che ci pare possa succedere ma sotto poi vi diciamo tutto – si avvicinerebbe e poi potrebbe piazzare il sorpasso. Cosa evidentemente plausibile perché l’Al Taawon, nonostante stia passando, dal proprio canto, uno dei migliori momenti della propria annata, non è una squadra costruita, almeno quest’anno, per stare davanti a quelle più forti. C’è bisogno di tempo per rendere le cose migliori e questo campionato rimane un punto importante per il futuro.

Quindi, l’Al Ittihad, può vincere questa partita. E crediamo la porterà sicuramente a casa. Sarebbe la quarta vittoria di fila negli scontri diretti.

Come vedere Al Taawon-Al Ittihad in diretta tv e in streaming

Al Taawon-Al Ittihad in programma mercoledì alle 18:10 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Al Ittihad è quotata 2.05 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.58 su Goldbet, Lottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Ora, la vittoria dell’Al Ittihad, secondo noi, è ovviamente molto pronosticabile. Però il fatto che entrambe possano trovare la via della rete, con la quota che viene proposta, ci stuzzica maggiormente.

Le probabili formazioni di Al Taawon-Al Ittihad

AL TAAWON (4-3-3): Mailson; Mahzari, Andrei Girotto, Lajami, Al Dossari; Flavio, El Mahdiou, Fulgini; Al Kuwaiykibi, Martinez, Petkov.

AL ITTIHAD (4-2-3-1): Rajkovic; Al Shanqiti, Keller, KAdesh, Mitaj; Pereira, Fabinho; Diaby, Aouar, Roger; En Nesyri.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2