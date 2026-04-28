Pronostici PSG-Bayern Monaco: la doppia ammoniti

Psg-Bayern, i pronostici del match: due possibili cartellini gialli a cui prestare particolare attenzione, ecco tutte le dritte

L’andata delle semifinali di Champions League tra Psg e Bayern Monaco promette scintille. Al “Parco dei Principi” si affrontano le due squadre più entusiasmanti d’Europa che dovrebbero dar vita ad una gara intensissima, caratterizzata da rapidi capovolgimenti di fronte da una parte e dall’altra.

Ad arbitrare la contesa sarà Sandro Schärer che nelle tre gare ufficiali da lui dirette ha estratto undici cartellini (una media di 3,67 ammonizioni a partita). Un dato dal quale partire che, inserito nel contesto più generale di una partita che si giocherà a ritmi molto alti, non può essere bypassato.

Del resto, con una media di 1,87 falli a partita in Champions League, Tah rischia di finire sul taccuino del direttore di gara.

Abituato a saltare l’uomo con una facilità a tratti disarmante, Dembelé può risultare un cliente scomodissimo per il roccioso centrale di Kompany che ha dimostrato di soffrire la velocità dei falsi nueve avversari.

Il Psg non è una squadra che tende a ricevere molti cartellini gialli; di fatto, uno dei calciatori con il maggior numero di ammonizioni in Ligue 1 è Hakimi (tre gialli e un rosso all’attivo).

Contro un avversario come Luis Diaz, però, che ha una media di due dribbling riusciti a partita, l’asticella si alza in maniera esponenziale.

A tal proposito, ricordiamo che fu proprio un’entrata ruvida dell’ex Liverpool – costata tre giornate di squalifica – a causare lo stop di due mesi che di fatto ha tenuto il laterale marocchino out nella prima parte di stagione: Hakimi potrebbe ricordarsene…

Hakimi e Tah ammoniti plus si trovano a quota 10,18 su Goldbet.