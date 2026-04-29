Pronostico Leeds-Burnley: destini opposti

Leeds-Burnley è una partita della trentacinquesima giornata di Premier League e si gioca venerdì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Promosse lo scorso anno, Leeds e Burnley la prossima stagione giocheranno quasi sicuramente un campionato diverso. Intanto gli ospiti sono già retrocessi, mentre ai padroni di casa manca davvero poco per la salvezza.

Nonostante il Leeds abbia conquistato già 40 punti, la quota per la permanenza in Premier League è molto alta. Ci sono dei club anche importanti, vedi il Tottenham che da qui alla fine dell’anno le potrebbero vincere tutte e quindi occhio alla situazione. Intanto, questo match per i Whites, contro una formazione che evidentemente non ha nessuna motivazione, è un primo match-point. Una partita da sfruttare nel migliore dei modi e onestamente non ci sono nemmeno segnali che possa finire in maniera diversa.

Parliamo di una truppa, quella di casa, che davanti al proprio pubblico viene da tre utili di fila – due vittorie – e che quindi ha le carte in regola per allungare e per prendersi un altro momento di serenità. Assai importante. Insomma, ci pare una partita abbastanza scritta. E così sarà.

Come vedere Leeds-Burnley in diretta tv e in streaming

La sfida Leeds-Burnley è in programma venerdì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote La vittoria del Leeds è quotata 1.43 su Lottomatica e GoldBet. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.85 su Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Il Leeds sicuramente vincerà questa partita e la porterà a casa senza problemi. In questo modo la truppa di casa si avvicinerà in maniera sensibile alla salvezza. Nessun dubbio sul finale. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di Leeds-Burnley LEEDS (3-4-2-1): Darlow; Justin, Bijol, Struijk; Bogle, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Aaronson, Okafor; Calvert-Lewin.

BURNLEY (5-4-1): Dubravka; Walker, Humpreyes, Ekdal, Esteve, Hartman; Tchaouna, Ward-Prowse, Laurent, Anthony; Armstrong. POSSIBILE RISULTATO: 3-0