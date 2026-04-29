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Pronostico Leeds-Burnley: destini opposti

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Leeds-Burnley è una partita della trentacinquesima giornata di Premier League e si gioca venerdì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Promosse lo scorso anno, Leeds e Burnley la prossima stagione giocheranno quasi sicuramente un campionato diverso. Intanto gli ospiti sono già retrocessi, mentre ai padroni di casa manca davvero poco per la salvezza.

Pronostico Leeds-Burnley
Pronostico Leeds-Burnley: destini opposti (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Nonostante il Leeds abbia conquistato già 40 punti, la quota per la permanenza in Premier League è molto alta. Ci sono dei club anche importanti, vedi il Tottenham che da qui alla fine dell’anno le potrebbero vincere tutte e quindi occhio alla situazione. Intanto, questo match per i Whites, contro una formazione che evidentemente non ha nessuna motivazione, è un primo match-point. Una partita da sfruttare nel migliore dei modi e onestamente non ci sono nemmeno segnali che possa finire in maniera diversa.

Parliamo di una truppa, quella di casa, che davanti al proprio pubblico viene da tre utili di fila – due vittorie – e che quindi ha le carte in regola per allungare e per prendersi un altro momento di serenità. Assai importante. Insomma, ci pare una partita abbastanza scritta. E così sarà.

Come vedere Leeds-Burnley in diretta tv e in streaming

La sfida Leeds-Burnley è in programma venerdì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Leeds è quotata 1.43 su Lottomatica e GoldBet. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.85 su Lottomatica.

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Il pronostico

Il Leeds sicuramente vincerà questa partita e la porterà a casa senza problemi. In questo modo la truppa di casa si avvicinerà in maniera sensibile alla salvezza. Nessun dubbio sul finale.

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Le probabili formazioni di Leeds-Burnley

LEEDS (3-4-2-1): Darlow; Justin, Bijol, Struijk; Bogle, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Aaronson, Okafor; Calvert-Lewin.
BURNLEY (5-4-1): Dubravka; Walker, Humpreyes, Ekdal, Esteve, Hartman; Tchaouna, Ward-Prowse, Laurent, Anthony; Armstrong.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0
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