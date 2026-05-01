Pronostici Newcastle-Brighton: il segno GOAL la fa da padrone

Newcastle-Brighton, tutte le dritte sulla gara di Premier League: novità importanti da ambo le parti

La volontà di centrare i punti che ancora mancano per la matematica salvezza da una parte, il sogno di acciuffare un posto in Europa che avrebbe del clamoroso dall’altra: Newcastle e Brighton si sfidano al St James’ Park reduci da periodi di forma completamente diversi.

L’ultimo KO contro l’Arsenal ha portato a quattro il numero di sconfitte consecutive rimediate da Tonali e compagni, ora ad otto punti di distanza dal Tottenham terzultimo: cuscinetto tuttora solido, ma ancora da cementare in un finale di stagione tutt’altro che scintillante.

Con la panchina di Howe sempre più scricchiolante, con un’altra debacle i bianconero eguaglierebbero il filotto negativo di cinque sconfitte di fila maturato nel lontano 2021. Ormai spalle al muro, il Newcastle se la vedrà con un Brighton che, al contrario dei Magpies, non smette di volare.

Grazie al tris rifilato al Chelsea – che ha decretato la fine dell’esperienza di Liam Rosenior sulla panchina dei Blues – i Seagulls hanno racimolato tredici punti nelle ultime cinque partite issandosi al sesto posto in Premier League, scavalcando in un colpo solo proprio i londinesi, il Brentford e il Bournemouth.

Il trend non cambia se si considerano solo le partite in trasferta: puntando forte sulla propria compattezza difensiva, gli uomini di Hurzeler sono riusciti a strappare dieci punti in quattro trasferte e non hanno alcuna intenzione di fermarsi.

Come vedere Newcastle-Brighton in diretta tv e in streaming

Il match Newcastle-Brighton è in programma sabato alle ore 16 su Sky Sport Calcio, al canale 202. L’incontro sarà fruibile anche in streaming grazie alle app dedicate Sky Go e NOW Tv.

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Il pronostico

Difficilmente le due squadre si arroccheranno a protezione della propria parte; è molto probabile, invece, che si creino i presupposti per un match vivace caratterizzato da non poche occasioni da una parte e dall’altra. In sostanza, entrambe le squadre hanno grosse chances di andare a segno.

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Le probabili formazioni di Newcastle-Brighton

Probabile formazione Newcastle: Ramsdale; Miley, Thiaw, Botman, Hall; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Barnes, Osula, Gordon. Probabile formazione Brighton: Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Boscagli, Kadioglu; Baleba, Gross; Minteh, Hinshelwood, Mitoma; Welbeck. POSSIBILE RISULTATO: 1-1.