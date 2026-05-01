Pronostico Udinese-Torino: ruolino da Europa dallo scossone in panchina

Udinese-Torino è una partita della trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.
Sia Udinese che Torino hanno superato abbondantemente la quota dei 40 punti e a quattro turni dalla fine non hanno praticamente obiettivi concreti per cui lottare. Qualche stimolo in più potrebbero avercelo i friulani, che di punti ne hanno 44 e sono ancora in corsa per quell’ottavo posto che gli consentirebbe di accedere direttamente agli ottavi della prossima Coppa Italia e di affrontare due turni in meno.
I bianconeri stanno provando a togliersi qualche soddisfazione: lunedì scorso hanno sfiorato la vittoria in casa della Lazio facendosi riacciuffare al minuto 95 da Maldini, dopo che appena due giri di lancette prima Atta aveva realizzato il gol del 2-3. Una partita godibile, in ogni caso, quella dell’Olimpico e caratterizzata da ritmi alti, con le due squadre che non hanno rinunciato ad attaccare, compresa ovviamente quella guidata da Kosta Runjaic. L’Udinese nelle 8 giornate disputate da marzo in poi ha perso solo due volte, curiosamente entrambe davanti al proprio pubblico contro Juventus e Parma.
Anche il Torino è reduce da un pareggio pirotecnico, ottenuto addirittura contro l’Inter capolista. I granata hanno rimontato ben due gol ai nerazzurri, segnando due reti nel giro di 9 minuti, prima con Simeone e poi con Vlasic, due assoluti protagonisi del nuovo corso targato Roberto D’Aversa. Il Toro, da quando a inizio marzo è arrivato l’ex allenatore di Empoli e Lecce, ha trovato quella solidità che nel corso del campionato non aveva mai avuto e non è un caso che in otto partite le uniche sconfitte siano arrivate a Napoli e a Milano contro il Milan. Il pari con l’Inter è stato il quarto utile di fila (due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro).
D’Aversa a Udine potrebbe lanciare Njie nel ruolo di seconda punta accanto a Simeone. Sulla corsia destra si candida per una maglia Marianucci, favorito su Lazaro. Dall’altro lato, Runjaic non recupera Davis: in attacco con Zaniolo, come contro la Lazio, ci sarà Gueye.
Come vedere Udinese-Torino in diretta tv e in streaming
La sfida tra Udinese e Torino, in programma sabato alle 15:00 al Bluenergy Stadium di Udine, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.
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Il pronostico
Sfida tra due realtà che, senza l’assillo della classifica, stanno onorando il finale di stagione con un calcio propositivo e coraggioso. L’Udinese sogna quell’ottavo posto che ne agevolerebbe il cammino nella prossima Coppa Italia, mentre il Torino vive una vera e propria luna di miele con la gestione D’Aversa: da marzo a oggi, i granata viaggiano quasi a ritmi da Europa League, trascinati da un attacco finalmente prolifico e dalla leadership di Simeone.
I numeri del Toro con il sostituto di Marco Baroni sono notevoli: 14 punti in otto gare e il terzo miglior attacco del torneo nello stesso periodo. Dall’altra parte, i friulani sono ostici, reduci dal pirotecnico 3-3 dell’Olimpico contro la Lazio e capaci di segnare con regolarità nonostante l’assenza di Davis. Con le difese che potrebbero concedere qualcosa in più data la serenità della classifica, lo spettacolo sembra assicurato: propendiamo per il segno Gol.
Le probabili formazioni di Udinese-Torino
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Gueye.
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Maripan, Ebosse; Marianucci, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Njie.
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