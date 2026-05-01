Pronostico Bayer Leverkusen-Lipsia: gli ultimi precedenti parlano chiaro

Bayer Leverkusen-Lipsia è una partita della trentaduesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Le uniche due squadre tedesche ancora impegnate in Europa, Bayern Monaco e Friburgo (rispettivamente tra Champions ed Europa League), in settimana hanno entrambe perso la prima semifinale e la notizia non è stata accolta favorevolmente da quei club di Bundesliga che si stanno dando battaglia per il quarto/quinto posto. La Germania, infatti, ha perso terreno nei confronti della Spagna nel ranking Uefa stagionale: il sogno dei cinque posti Champions, dunque, è appeso a un filo.

Rimane con il fiato sospeso il Bayer Leverkusen, momentaneamente sesto e in piena lotta con Hoffenheim e Stoccarda, attualmente davanti alle Aspirine (entrambe a +2).

In questo turno, tuttavia, gli uomini di Kasper Hjulmand hanno la grande opportunità di raggiungere almeno una delle due, visto che qualche ora prima si sfideranno nello scontro diretto di Sinsheim. Schick e compagni, invece, dovranno vedersela con il Lipsia alla BayArena nell’ultimo dei posticipi del sabato. Trascinati dal loro capitano, autore di una doppietta, i rossoneri hanno appena vinto 2-1 un derby sempre molto sentito contro il Colonia, tornando a sorridere dopo la doppia sconfitta tra campionato e Coppa di Germania con Augsburg e Bayern Monaco.

I Roten Bullen, a differenza del Leverkusen, a tre turni dalla fine della Bundesliga sono quasi sicuri di tornare a giocare la Champions League, avendo ben 7 punti in più del Werkself. E da marzo in poi, hanno vinto sette partite su otto, perdendo solamente in casa dello Stoccarda. Nello scorso weekend Finkgrafe, Romulo e Baku sono andati in gol nel match casalingo con l’Union Berlino (3-1) ed hanno regalato a Ole Werner la quinta vittoria di fila, fondamentale per consolidare il terzo posto.

Come vedere Bayer Leverkusen-Lipsia in diretta tv e streaming

Bayer Leverkusen-Lipsia è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 206). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Il Leverkusen è tornato a respirare grazie al successo nel derby del Reno contro il Colonia, trascinato dalla doppietta di Schick, ma la solidità difensiva resta un miraggio: una sola porta inviolata nelle ultime 6 di campionato e una serie aperta di 5 gare casalinghe con almeno un gol subito.

Di fronte c’è un Lipsia in uno stato di forma celestiale. Gli uomini di Werner hanno vinto sette delle ultime otto partite ed arrivano da cinque successi consecutivi. All’andata finì 3-1 per il le Aspirine e la storia recente di questa sfida è garanzia di spettacolo. Gli ultimi 5 incroci hanno sempre fatto registrare il segno Gol e Over 2.5, con una media realizzativa altissima. Con i Roten Bullen quasi certi dello slot Champions ma vogliosi di blindare il terzo posto ed il Bayer obbligato a vincere per non perdere il treno europeo, i presupposti per una partita aperta sono totali.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Lipsia

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Culbreath, Palacios, Aleix García, Grimaldo; Maza, Tella; Schick.

LIPSIA (4-3-3): Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba, Raum; Ouédraogo, Seiwald, Baumgartner; Diomande, Rômulo, Nusa.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2