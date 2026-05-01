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Pronostico Brentford-West Ham: finisce come in FA Cup

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Brentford-West Ham è una partita valida per la trentacinquesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

A quattro turni dalla fine il Brentford continua a coltivare ambizioni europee pur non vincendo una partita da oltre due mesi. Strano ma vero. Le Bees hanno un solo punto in meno della settima, il Bournemouth. E grazie allo strapotere inglese nel ranking Uefa (saranno parecche le squadre ad andare in Europa, soprattutto se l’Aston Villa dovesse vincere l’Europa League e chiudere quinto) la speranza non è ancora svanita del tutto.

Damsgaard
Pronostico Brentford-West Ham: finisce come in FA Cup (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Lunedì scorso, nel frattempo, il Brentford ha interrotto la lunga serie di pareggi in campionato (cinque di fila), arrendendosi 2-1 a Old Trafford al Manchester United. Gli uomini di Keith Andrews, la cui stagione rimane comunque molto positiva, tenteranno di interrompere il digiuno di successi nel derby con il West Ham. Che, al contrario, si presenterà al Community Stadium affamato di punti salvezza. Gli Hammers sono rimasti a galla grazie alle due vittorie casalinghe nelle ultime tre giornate con Wolverhampton (4-0) ed Everton (2-1) ma non possono rilassarsi neanche un po’. Il Tottenham terzultimo ha due punti in meno e basterebbero un paio di sconfitte per ritrovarsi in zona retrocessione. Da febbraio in poi, tuttavia, il West Ham ha cambiato completamente marcia, segno che il lavoro di Nuno Espirito Santo sta pagando: considerando le ultime 10 partite, il club di Londra Est sarebbe sesto in classifica con un bilancio di 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte.

Come vedere Brentford-West Ham in diretta tv e in streaming

Bowen
Pronostico Brentford-West Ham: finisce come in FA Cup (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Brentford-West Ham è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Con le sfide proibitive all’orizzonte contro Man City e Arsenal – le due squadre che si stanno contendendo il titolo – per entrambe, i tre punti valgono doppio in questo derby londinese.

Il Brentford è la “regina dei pareggi” (5 nelle ultime 6), una squadra solida ma che fatica a piazzare la zampata vincente. Dall’altra parte abbiamo il West Ham, una delle squadre più in forma della Premier se guardiamo agli ultimi due mesi: sesta per rendimento nelle ultime 10 partite. Gli Hammers hanno ritrovato fiducia e una vena realizzativa importante, come dimostrano i successi su Wolverhampton ed Everton. Considerando che le Bees segnano almeno due gol in quasi tutti i precedenti casalinghi contro gli ospiti, e che il West Ham deve spingere per staccare il Tottenham, lo spettacolo sembra essere garantito. Il segno Gol non dovrebbe lasciare insoddisfatti. Entrambe hanno bisogno di vincere e i precedenti recenti, incluso il 2-2 di FA Cup di un mese fa, suggeriscono che le difese faticheranno a contenere gli attacchi.

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Le probabili formazioni di Brentford-West Ham

BRENTFORD (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, van den Berg, Collins, Lewis-Potter; Jensen, Yarmolyuk; Ouattara, Damsgaard, Schade; Igor Thiago.
WEST HAM (4-4-1-1): Hermansen; Walker-Peters, Mavropanos, Disasi, Diouf; Bowen, Soucek, Mateus Fernandes, Summerville; Pablo Felipe; Castellanos.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2
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