Pronostici Bundesliga 2 maggio ore 15:30: tutto da decidere tra Europa e salvezza

Bundesliga, tanti i verdetti ancora da scrivere quando mancano tre giornate alla fine dei giochi. Il match clou è lo scontro tra Hoffenheim e Stoccarda, entrambe in corsa per il quarto posto.

La Bundesliga 2025-26 arriva al suo terzultimo atto con i punti che iniziano a pesare come macigni. Se è vero che da una parte il Bayern Monaco si è già cucito il Meisterschale sul petto da un paio di settimane, dall’altra ci sono diverse squadre che stanno provando ad uscire dalle sabbie mobili o a conquistare un posto nelle prossime coppe europee. Motivo per cui il sabato pomeriggio si preannuncia caldissimo, specialmente per quanto riguarda la corsa Champions e la lotta salvezza.

Partiamo dalla sfida testa-coda dell’Allianz Arena tra il Bayern Monaco e l’Heidenheim. Gli uomini di Vincent Kompany, come detto in precedenza, sono già campioni, ma hanno la testa inevitabilmente rivolta alla prossima settimana, quando dovranno tentare la rimonta sul PSG dopo il folle 5-4 della semifinale d’andata di Champions League.

Nonostante il possibile turnover in vista della semifinale di ritorno, i bavaresi rimangono una macchina da guerra: hanno già stabilito il record storico di 113 gol in stagione e segnano almeno 3 reti a partita con una facilità disarmante. Di fronte c’è l’Heidenheim ultimo in classifica, aggrappato a un barlume di speranza dopo aver battuto il St. Pauli nello scontro diretto. Per non retrocedere in questo turno i rossoblù devono tentare l’impresa della vita e sperare in buone notizie dagli altri campi. Il Bayern Monaco però non regala nulla (vedi la rimonta di sette giorni fa contro il Mainz da 3-0 a 3-4), ma la distrazione europea e la disperazione degli ospiti potrebbero regalare una gara ricca di reti da ambo le parti.

Le previsioni sulle altre partite

Sfida tesa nella capitale tedesca tra Union Berlino e Colonia. La squadra guidata da Marie-Louise Eta (prima donna allenatrice nei top campionati, seppur traghettatrice) viene da due KO – nessun risultato positivo dal cambio in panchina – e cerca i punti della sicurezza matematica. Anche il Colonia ha bisogno di muovere la classifica per evitare il playout. Un pareggio potrebbe non dispiacere a nessuna delle due, mantenendo a distanza le inseguitrici. Leggera preferenza per i capitolini, che hanno il vantaggio del campo e con una vittoria chiuderebbero praticamente i giochi, ma la cautela regnerà sovrana.

L’Eintracht Francoforte di Albert Riera si giocherà settimo posto e qualificazione alla Conference League in volata con il Friburgo (oggi sono a pari punti). Contro un Amburgo allo sbando (tre sconfitte di fila e una sola vittoria da febbraio), le Adler appaiono favorite d’obbligo. Il segno 1 può essere abbinato all’Over 2.5, dal momento che la difesa degli anseatici in trasferta è un colabrodo.

I riflettori, in ogni caso, sono tutti su Hoffenheim-Stoccarda, il vero spareggio Champions. Entrambe a quota 57 punti, si giocano il quarto posto solitario (in realtà potrebbero qualificarsi entrambe se il coefficiente Uefa premierà la Bundesliga mandando 5 squadre nella prossima coppa dalle grandi orecchie). Gli Svevi, finalisti di Coppa di Germania, sono solidi e non perdono contro l’Hoffenheim da quattro gare. Non è impossibile un loro risultato positivo, sebbene il club di Sinsheim venga da due vittorie consecutive.

Chiudiamo con la sfida del Weserstadion, in cui Werder Brema andrà a caccia dei tre punti per la salvezza matematica contro un Augsburg che non ha più molto da chiedere al campionato, sebbene sia ancora aritmeticamente in corsa per il settimo posto. I padroni di casa sono reduci da ottime prestazioni (vittoria con l’Amburgo e pari con lo Stoccarda) e sembrano avere più motivazioni. Ipotizziamo una gara aperta e con entrambe a segno almeno in un’occasione.

Bundesliga: possibili vincenti

Eintracht Francoforte (in Eintracht Francoforte-Amburgo)

Stoccarda o pareggio (in Hoffenheim-Stoccarda)

Union Berlino o pareggio (in Union Berlino-Colonia)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Bayern Monaco-Heidenheim

Eintracht Francoforte-Amburgo

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Bayern Monaco-Heidenheim

Werder Brema-Augsburg

Comparazione quote

La vittoria dell’Eintracht Francoforte è quotata a 1.73 su Goldbet e Lottomatica e a 1.72 su Sportbet. Il segno Gol in Bayern Monaco-Heidenheim è quotato invece a 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.56 su Sportbet.

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