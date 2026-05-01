Pronostico Nantes-Marsiglia: adesso diventa ufficiale

Nantes-Marsiglia è una partita della trentaduesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
A tre giornate dal termine, con la salvezza distante cinque punti, è normale pensare che il Nantes non ha nessuna possibilità di rimanere in Ligue 1 per la prossima stagione. E, l’ufficialità, potrebbe arrivare nella giornata di sabato, visto l’impegno difficile contro il Marsiglia.
La squadra ospite, sesta in classifica, ha tre punti di distacco da un posto in Europa League e quattro dalla possibilità di prendersi un piazzamento ai preliminari di Champions del prossimo anno. Una situazione non del tutto risolta, quindi, che gli ospiti devono per forza di cose sfruttare per dare un senso a queste ultime gare del proprio campionato. Parliamo di un Marsiglia che, almeno sulla carta, sarebbe una squadra migliore di quelle che adesso la precedono in classifica, ma lo scossone con l’esonero di De Zerbi, che era comunque arrivato al capolinea di questa esperienza, non c’è stato.
Da un lato quindi c’è un senso di rassegnazione, dall’altro la certezza che ancora tutto è possibile. Ecco perché in questo match ci aspettiamo un’affermazione della squadra ospite.
Come vedere Nantes-Marsiglia in diretta tv e in streaming
Nantes-Marsiglia è in programma sabato alle 15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Il pronostico
Marsiglia vincente dentro un match da almeno tre reti complessive. Sì, perché nonostante tutto il Nantes dovrebbe riuscire a trovare la via del gol in questo match.
Le probabili formazioni di Nantes-Marsiglia
NANTES (4-2-3-1): Lopes; Guilbert, Ali Youssef, Cozza, Machado: Lepenant, Sissoko; Kaba, Abline, Leroux; Ganago.
MARSIGLIA (3-4-2-1): Rulli; Pavard, Balerdi, Palmieri; Weah, Nadir, Hojbjerg, Medina; Greenwood, Nwaneri; Aubameyang.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2
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