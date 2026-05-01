Pronostico Nantes-Marsiglia: adesso diventa ufficiale

Nantes-Marsiglia è una partita della trentaduesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

A tre giornate dal termine, con la salvezza distante cinque punti, è normale pensare che il Nantes non ha nessuna possibilità di rimanere in Ligue 1 per la prossima stagione. E, l’ufficialità, potrebbe arrivare nella giornata di sabato, visto l’impegno difficile contro il Marsiglia.

La squadra ospite, sesta in classifica, ha tre punti di distacco da un posto in Europa League e quattro dalla possibilità di prendersi un piazzamento ai preliminari di Champions del prossimo anno. Una situazione non del tutto risolta, quindi, che gli ospiti devono per forza di cose sfruttare per dare un senso a queste ultime gare del proprio campionato. Parliamo di un Marsiglia che, almeno sulla carta, sarebbe una squadra migliore di quelle che adesso la precedono in classifica, ma lo scossone con l’esonero di De Zerbi, che era comunque arrivato al capolinea di questa esperienza, non c’è stato.

Da un lato quindi c’è un senso di rassegnazione, dall’altro la certezza che ancora tutto è possibile. Ecco perché in questo match ci aspettiamo un’affermazione della squadra ospite.

Come vedere Nantes-Marsiglia in diretta tv e in streaming

Nantes-Marsiglia è in programma sabato alle 15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Marsiglia è quotata 1.67 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.60 su Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Marsiglia vincente dentro un match da almeno tre reti complessive. Sì, perché nonostante tutto il Nantes dovrebbe riuscire a trovare la via del gol in questo match. Le probabili formazioni di Nantes-Marsiglia NANTES (4-2-3-1): Lopes; Guilbert, Ali Youssef, Cozza, Machado: Lepenant, Sissoko; Kaba, Abline, Leroux; Ganago.

MARSIGLIA (3-4-2-1): Rulli; Pavard, Balerdi, Palmieri; Weah, Nadir, Hojbjerg, Medina; Greenwood, Nwaneri; Aubameyang. POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2