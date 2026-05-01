I pronostici di venerdì 1 maggio: Serie A, Serie B, Premier League e Liga

I pronostici di venerdì 1 maggio, ci sono gli anticipi di Serie A, Premier League e Liga più un intero turno di Serie B

La protagonista assoluta di questo venerdì 1 maggio sarà la Serie A, con tutte le partite della penultima giornata di campionato giocate in contemporanea alle 15:00. Il Venezia primo in classifica se la vedrà con lo Spezia ultimo ma ancora in corsa per la salvezza. Il Monza se la vedrà col Mantova ormai salvo ma teoricamente in lotta per i playoff, mentre il Frosinone sarà ospite della Juve Stabia. Promette gol la sfida tra Palermo e Catanzaro che possono già pensare alla post season.

In Premier League il Leeds può mettere in cassaforte la salvezza battendo il Burnley già retrocesso aritmeticamente. In Serie A il Pisa non è ancora retrocesso aritmeticamente, ma il destino è già segnato: il Lecce proverà a fare punti pesanti in ottica salvezza. Parecchio ingarbugliata la lotta salvezza nella Liga spagnola, con lo scontro diretto tra Girona e Maiorca in cui potrebbe prevalere la paura di perdere.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Juve Stabia-Frosinone, Serie B, ore 15:00

Vincenti

MONZA (in Mantova-Monza, Serie B, ore 15:00)

(in Mantova-Monza, ore 15:00) SAMPDORIA O PAREGGIO (in Sampdoria-Sudtirol, Serie B, ore 15:00)

(in Sampdoria-Sudtirol, ore 15:00) EMPOLI O PAREGGIO (in Empoli-Avellino, Serie B, ore 15:00)

(in Empoli-Avellino, ore 15:00) LEEDS (in Leeds-Burnley, Premier League, ore 21:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Brondby-Nordsjælland , Superliga Danimarca , ore 19:00

, , ore 19:00 Leeds-Burnley , Premier League , ore 21:00

, , ore 21:00 Frosinone-Juve Stabia, Serie B, ore 15:00

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Palermo-Catanzaro, Serie B , ore 15:00

, ore 15:00 Padova-Pescara, Serie B , ore 15:00

, ore 15:00 Carrarese-Cesena, Serie B, ore 15:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 18.41 GOLDBET ; 19.07 SPORTBET; 18.41 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Girona-Maiorca, Liga, ore 21:00