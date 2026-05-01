Home » Pronostici » I pronostici di venerdì 1 maggio: Serie A, Serie B, Premier League e Liga

I pronostici di venerdì 1 maggio: Serie A, Serie B, Premier League e Liga

di

I pronostici di venerdì 1 maggio, ci sono gli anticipi di Serie A, Premier League e Liga più un intero turno di Serie B

La protagonista assoluta di questo venerdì 1 maggio sarà la Serie A, con tutte le partite della penultima giornata di campionato giocate in contemporanea alle 15:00. Il Venezia primo in classifica se la vedrà con lo Spezia ultimo ma ancora in corsa per la salvezza. Il Monza se la vedrà col Mantova ormai salvo ma teoricamente in lotta per i playoff, mentre il Frosinone sarà ospite della Juve Stabia. Promette gol la sfida tra Palermo e Catanzaro che possono già pensare alla post season.

I pronostici di venerdì 1 maggio: Serie A, Serie B, Premier League e Liga (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

In Premier League il Leeds può mettere in cassaforte la salvezza battendo il Burnley già retrocesso aritmeticamente. In Serie A il Pisa non è ancora retrocesso aritmeticamente, ma il destino è già segnato: il Lecce proverà a fare punti pesanti in ottica salvezza. Parecchio ingarbugliata la lotta salvezza nella Liga spagnola, con lo scontro diretto tra Girona e Maiorca in cui potrebbe prevalere la paura di perdere.

Pronostici: la scelta del Veggente

X2 + OVER 1,5 in Juve Stabia-Frosinone, Serie B, ore 15:00

Vincenti

  • MONZA (in Mantova-Monza, Serie B, ore 15:00)
  • SAMPDORIA O PAREGGIO (in Sampdoria-Sudtirol, Serie B, ore 15:00)
  • EMPOLI O PAREGGIO (in Empoli-Avellino, Serie B, ore 15:00)
  • LEEDS (in Leeds-Burnley, Premier League, ore 21:00)
Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Brondby-Nordsjælland, Superliga Danimarca, ore 19:00
  • Leeds-Burnley, Premier League, ore 21:00
  • Frosinone-Juve Stabia, Serie B, ore 15:00

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Palermo-Catanzaro, Serie B, ore 15:00
  • Padova-Pescara, Serie B, ore 15:00
  • Carrarese-Cesena, Serie B, ore 15:00
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 18.41 GOLDBET ; 19.07 SPORTBET; 18.41 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

X in Girona-Maiorca, Liga, ore 21:00

 

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Pisa-Lecce

Pronostico Pisa-Lecce: adesso è anche ufficiale

Pronostico Lazio-Udinese

Pronostico Lazio-Udinese: entusiasmo da ottavo posto

Pronostico Cagliari-Atalanta

Pronostico Cagliari-Atalanta: le motivazioni ci dicono il finale