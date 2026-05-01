I pronostici di venerdì 1 maggio: Serie A, Serie B, Premier League e Liga

I pronostici di venerdì 1 maggio, ci sono gli anticipi di Serie A, Premier League e Liga più un intero turno di Serie B
La protagonista assoluta di questo venerdì 1 maggio sarà la Serie A, con tutte le partite della penultima giornata di campionato giocate in contemporanea alle 15:00. Il Venezia primo in classifica se la vedrà con lo Spezia ultimo ma ancora in corsa per la salvezza. Il Monza se la vedrà col Mantova ormai salvo ma teoricamente in lotta per i playoff, mentre il Frosinone sarà ospite della Juve Stabia. Promette gol la sfida tra Palermo e Catanzaro che possono già pensare alla post season.
In Premier League il Leeds può mettere in cassaforte la salvezza battendo il Burnley già retrocesso aritmeticamente. In Serie A il Pisa non è ancora retrocesso aritmeticamente, ma il destino è già segnato: il Lecce proverà a fare punti pesanti in ottica salvezza. Parecchio ingarbugliata la lotta salvezza nella Liga spagnola, con lo scontro diretto tra Girona e Maiorca in cui potrebbe prevalere la paura di perdere.
Pronostici: la scelta del Veggente
• X2 + OVER 1,5 in Juve Stabia-Frosinone, Serie B, ore 15:00
Vincenti
- MONZA (in Mantova-Monza, Serie B, ore 15:00)
- SAMPDORIA O PAREGGIO (in Sampdoria-Sudtirol, Serie B, ore 15:00)
- EMPOLI O PAREGGIO (in Empoli-Avellino, Serie B, ore 15:00)
- LEEDS (in Leeds-Burnley, Premier League, ore 21:00)
Maggiori informazioni sui bonus
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Brondby-Nordsjælland, Superliga Danimarca, ore 19:00
- Leeds-Burnley, Premier League, ore 21:00
- Frosinone-Juve Stabia, Serie B, ore 15:00
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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Palermo-Catanzaro, Serie B, ore 15:00
- Padova-Pescara, Serie B, ore 15:00
- Carrarese-Cesena, Serie B, ore 15:00
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 18.41 GOLDBET ; 19.07 SPORTBET; 18.41 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• X in Girona-Maiorca, Liga, ore 21:00
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