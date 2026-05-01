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Pronostico Spezia-Venezia: arriva il doppio verdetto

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Spezia-Venezia è una partita valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico 

Primo maggio per cuori forti a La Spezia. Primo maggio dal doppio gusto, amarissimo per i padroni di casa, di grandissima gioia invece per gli ospiti.

Pronostico Spezia-Venezia
Pronostico Spezia-Venezia: arriva il doppio verdetto (Profilo Instagram Venezia) – Ilveggente.it

Un testa coda che darà i primi verdetti, anche se nel caso dello Spezia non matematico. Allora: se il Venezia dovesse riuscire a vincere contro l’ultima della classe avrebbe la certezza della Serie A matematica. La squadra di Stroppa, un tecnico che non sarebbe alla prima promozione della sua carriera, merita questo traguardo per il cammino fatto fino al momento. Mentre lo Spezia con una sconfitta potrebbe dire addio anche alle ultime possibilità di fare i playout per rimanere in Serie B.

Per il resto, ovviamente calcolando il valore delle due squadre che si affronteranno, non crediamo ci possano essere dubbi di sorta su chi si prenderà la vittoria e in questo caso annessa promozione. L’ultima giornata, per i lagunari, sarà solamente passerella.

Come vedere Spezia-Venezia in diretta tv e in streaming

Spezia-Venezia in programma venerdì alle 15 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

Venezia vincente e Serie A aritmetica per la squadra di Stroppa. Per lo Spezia invece Serie C molto più vicina.

Le probabili formazioni di Spezia-Venezia

SPEZIA (3-5-1-1): Radunovic; Mateju, Ruggero, Bonfanti; Sernicola, Comotto, Romano, Beruatto, Aurelio; Valoti; Lapadula.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingitienne, Svoboda, Franjic; Hainaut, Perez, Busio, Doumbia, Haps; Yeboah, Adorante.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3

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