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Pronostico Sampdoria-SudTirol: inizia una nuova era

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Sampdoria-SudTirol è una partita valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico 

Tre punti per conquistare la salvezza e pensare alla nuova stagione. Tre punti per chiudere in anticipo un’altra annata molto al di sotto delle aspettative.

Pronostico Sampdoria-SudTirol
Pronostico Sampdoria-SudTirol: inizia una nuova era (Profilo Instagram Sampdoria) – Ilveggente.it

La Sampdoria vuole salutare così il proprio pubblico e pensare a programmare, successivamente, la prossima stagione con un chiaro obiettivo, quello di riprendersi la Serie A. Il proprietario del club è in città e magari si potrebbe pure ripartire da Lombardo, a quanto pare. Però prima c’è da chiudere il discorso e l’occasione è assai importante contro il SudTirol in casa. Anche per quello che è il momento degli ospiti, che sembravano salvi e che invece, non vincendo da nove partite, adesso rischiano grosso. Alla squadra di Bolzano servirebbe uno scatto d’orgoglio, ma nell’ultimo periodo i liguri, soprattutto in casa, hanno dimostrato di avere qualcosa in più. Ed ecco che in un primo maggio di festa potrebbe essere doppia, la festa.

Come vedere Sampdoria-SudTirol in diretta tv e in streaming

Sampdoria-SudTirol in programma venerdì alle 15 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

Con una quota così alta e con un momento così diverso, la vittoria della Samp è assolutamente da prendere. Vittoria e salvezza per una squadra gloriosa italiana.

Le probabili formazioni di Sampdoria-SudTirol

SAMPDORIA (4-2-3-1): Martinelli; Di Pardo, Abildgaard, Viti, Giordano; Conti, Ricci; Begic, Henderson, Cherubini; Brunori.
SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Davi, Pietrangeli, Veseli; Molina, Tait, Tronchin, Casiraghi, Zedadka; Pecorino, Merkaj.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0

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