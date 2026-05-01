Pronostico Palermo-Catanzaro: si pensa solo ai playoff

Palermo-Catanzaro è una partita valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Una chiuderà quarta e una chiuderà quinta. Non ci sono dubbi, quando mancano due giornate al termine del campionato, delle posizioni di classifica di Palermo e Catanzaro. Due gare nelle quali queste due formazioni penseranno solamente ai playoff. E a nient’altro.

Il Palermo rimane, alla fine, anche la squadra favorita per salire in Serie A visto la truppa che si ritrova Pippo Inzaghi, mentre la squadra di Aquilani è la vera mina vagante della post season. Di certo sarà un primo maggio, per queste due formazioni, senza nessun pensiero e solamente con la voglia di divertirsi. Ecco perché ci aspettiamo sicuramente un match con molte emozioni per i tifosi. Il risultato finale non ha davvero nessun valore.

Certo, c’è da dire che nessuno vuole perdere. E anche se ormai il quarto posto è assodato, magari anche con un po’ di concentrazione in meno nella fase difensiva, il Palermo dovrebbe riuscire a piazzare l’ennesima vittoria interna della sua annata. Il Catanzaro, inoltre, ha alcune pedine fondamentali del proprio scacchiere fuori per infortunio. Ed è per questo che alla fine pure il fattore campo potrebbe riuscire a fare la differenza.

Come vedere Palermo-Catanzaro in diretta tv e in streaming

Palermo-Catanzaro in programma venerdì alle 15 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

Viste le quote che i bookmaker propongono, andiamo più sicuri sul fatto che entrambe possano trovare la via della rete. E per quanto riguarda la vittoria il Palermo è favorito. Ovviamente sarà pure un match da over.

Le probabili formazioni di Palermo-Catanzaro

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Pierozzi, Bani, Ceccaroni; Modesto, Segre, Ranocchia, Augello; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Felipe Jack; Favasuli, Pontisso, Pompetti, Di Francesco; Liberali, Alesi; Pittarello.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1