Pronostico Padova-Pescara: è da doppia esterna

Padova-Pescara è una partita valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Nessuna delle due è salva. Nessuna delle due può essere certa di rimanere fuori dai playout. Anzi, il Pescara, rischia grosso anche la retrocessione diretta. Il Padova, con 40 punti, è leggermente più tranquillo. Ma poco poco.

Una partita che vale tantissimo, troppo, per entrambe le formazioni. E diciamo che è una di quelle quasi impronosticabili se andiamo ad analizzare il momento delle due squadre. Sì, perché anche se il Padova ha piazzato due vittorie di fila nelle ultime cinque, perdendone però tre, gli ospiti che ad un certo punto sembravano retrocessi grazie anche a Insigne sono riusciti a piazzare diversi colpi importanti nel corso delle ultime partite. E questo ha fatto decisamente la differenza e ridato speranze.

Il Pescara nelle ultime cinque ha piazzato tre risultati utili – due in trasferta – e vuole continuare a sperare. Ecco perché non ci stupiremmo del tutto se, da questo match, venisse fuori un risultato senza vincitori né vinti.

Come vedere Padova-Pescara in diretta tv e in streaming

Padova-Pescara in programma venerdì alle 15 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

Nel corso dell’anno le difese sono state davvero ballerine. E non è detto che questa partita non regali almeno un gol per squadra. La gara, comunque, è da doppia esterna.

Le probabili formazioni di Padova-Pescara

PADOVA (3-5-2): Sorrentino; Belli, Villa, Pastina; Capelli, Fusi, Crisetig, Varas, Favale; Bortolussi, Di Mariano.

PESCARA (4-3-2-1): Saio; Gravillon, Capellini, Altare, Cagnano; Valzania, Brugman, Caligara; Acampora, Insigne; Di Nardo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1