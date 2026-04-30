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Pronostico Mantova-Monza: manca l’ultimo sforzo

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Mantova-Monza è una partita valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico 

La festa per il ritorno immediato in Serie A, salvo clamorosi colpi di scena, è in programma all’ultima giornata in casa contro l’Empoli. Il Monza, secondo in classifica, deve difendersi dall’assalto del Frosinone. Pari punti, al momento, ma lombardi avanti per lo scontro diretto.

Pronostico Mantova-Monza
Pronostico Mantova-Monza: manca l’ultimo sforzo (Profilo Instagram Monza) – Ilveggente.it

Contro il Mantova in trasferta manca l’ultimo sforzo. Quello più importante, in una gara che i padroni di casa non vorrebbero perdere per un paio di motivi e quello principale è perché vorrebbero salutare nel migliore dei modi il pubblico amico. La salvezza è certa e non ci sono nemmeno possibilità di prendersi i playoff, quindi il campionato è chiuso ma questo non significa che il Monza avrà la strada spianata. Però, nonostante i padroni di casa faranno sicuramente la loro partita, pensare che la truppa di Bianco, che a livello di organico è la migliore della cadetteria, possa perdere questa opportunità, ci pare complicato. Se non impossibile.

La vittoria esterna, per il grandissimo valore che ha questo match, è una cosa che è quasi assicurata. Il Monza la promozione la dovrebbe sì festeggiare contro l’Empoli, ma con questa affermazione ci metterà quasi del tutto il punto esclamativo.

Come vedere Mantova-Monza in diretta tv e in streaming

Mantova-Monza in programma venerdì alle 15 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

Monza ad un passo dalla Serie A con questa vittoria sul campo del Mantova. Le motivazioni ma pure l’enorme divario tra le due rose farà decisamente la differenza.

Le probabili formazioni di Mantova-Monza

MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Dembele, Cella, Castellini; Maggioni, Trimboli, Kouda, Benaissa; Marras, Ruocco; Mancuso.
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Ravanelli, Delli Carri, Carboni; Bakoune, Obiang, Pessina, Birindelli; Colpani, Cutrone; Petagna.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2

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