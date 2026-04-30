Pronostico Juve Stabia-Frosinone: alimentano il sogno

Juve Stabia-Frosinone è una partita valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico
Per via dello scontro diretto contro il Monza, al momento il Frosinone è terzo in classifica a pari punti con i lombardi. Serve vincere le ultime due gare non semplice per sperare nella promozione diretta. Ma Alvini non ha nessuna intenzione di spegnere i sogni di gloria.
Contro la Juve Stabia che è quasi sicura di essere nei playoff, dovrebbe perdere entrambe e il Cesena vincerle, il compito non è semplice ma nemmeno impossibile per un gruppo che ha fatto molto di più di quanto si potesse immaginare in questa annata. All’inizio dell’anno nessuno dava nemmeno una minima possibilità a questa squadra di essere appunto tra quelle che si sarebbero potuto giocare la promozione, forse nemmeno dentro i playoff. E invece il cammino è stato entusiasmante. Da Frosinone ci sarà un esodo verso la Campania vista la vicinanza della trasferta e anche il giorno di festa. Un fattore che potrebbe aiutare i ciociari a crederci ancora. E la vittoria ci pare davvero alla portata.
Come vedere Juve Stabia-Frosinone in diretta tv e in streaming
Juve Stabia-Frosinone in programma venerdì alle 15 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.
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Comparazione quote
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Il pronostico
Ci aspettiamo una vittoria esterna per alimentare il sogno. Ci aspettiamo un colpaccio del Frosinone che vuole giocarsela fino all’ultima giornata.
Le probabili formazioni di Juve Stabia-Frosinone
JUVE STABIA (3-5-1-1): Confente; Diakite, Giorgini, Dalle Mura; Ricciardi, Mosti, Leone, Correia, Cacciatore; Maistro; Okoro.
FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Oyono, Monterisi, Calvani, Bracaglia; Calo, Cichella, Gelli; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze.
POSSIBILE RISULTATO: 1-2
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