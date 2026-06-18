Pronostici USA-Australia: marcatore e tiri in porta

Pronostici USA-Australia, a Seattle va in scena lo scontro diretto per il primo posto nel gruppo D. Socceroos a caccia di un’altra impresa, stavolta contro i padroni di casa.

Il Lumen Field di Seattle è pronto ad accogliere i beniamini di casa, ringalluzziti dal travolgente esordio con il Paraguay, travolto 4-1 a Inglewood sabato scorso. L’atmosfera, nella Emerald City, è già a temperatura d’ebollizione per uno scontro diretto che nessuno aveva osato pronosticare alla vigilia.

Da una parte gli USA di Mauricio Pochettino, capaci di spazzare via le pressioni del debutto a suon di ritmo, verticalizzazioni feroci e intensità devastante. Dall’altra, la mina vagante del Gruppo D: l’Australia di Tony Popovic.

I Socceroos hanno letteralmente scioccato tutti mandando al tappeto la Turchia con un cinico e chirurgico 2-0, erigendo un 5-4-1 d’acciaio e colpendo la selezione di Vincenzo Montella con ripartenze fulminee sulle corsie laterali. Quella di stasera non è solo una sfida per il primato solitario del girone, ma un affascinante scontro di stili. La fluidità offensiva a trazione anteriore degli statunitensi contro il pragmatismo esasperato della rappresentativa oceanica. In un match che promette scintille e spazi intasati, l’analisi dei dati individuali dell’esordio diventa la chiave di volta definitiva per scovare le scommesse più intelligenti su marcatori e tiratori.

Gli inserimenti di McKennie possono fare male

Chi potrebbe finire nel tabellino? Balogun sarebbe la risposta più ovvia, dal momento che contro il Paraguay l’attaccante del Monaco è stato un’iradiddio, mettendo a referto una doppietta.

Ed invece stuzzica l’opzione McKennie, a una quota decisamente interessante e meno rischiosa di quanto dica il tabellino della prima giornata. Sebbene Balogun attiri su di sé le attenzioni, la retroguardia a 5 di Popovic baderà principalmente a non concedergli la profondità, intasando l’area di rigore.

Diventa fondamentale, quindi, la capacità degli inserimenti da dietro: lo juventino è il profilo perfetto. Nella gara d’esordio, pur non avendo trovato la conclusione nello specchio, il texano è stato il primo assoluto per passaggi chiave (3.0) e primo per assist attesi (0.33 xA), dimostrando una presenza costante sulla trequarti. La sua straordinaria tenuta atletica – certificata dal primato nella squadra per distanza percorsa (11,3 km) e numero di sprint (19.0) – unita alla sua abilità nel gioco aereo, lo rende l’arma totale per scardinare il fortino dei Socceroos. Soprattutto considerando le non perfette condizioni fisiche di Pulisic.

Per quanto riguarda i potenziali tiratori, non possiamo non scegliere Nestory Irankunda. L’esterno di proprietà del Watford è stato lo spauracchio della difesa turca, timbrando il cartellino in contropiede. La centralità nelle ripartenze oceaniche è fuori discussione. A Inglewood, infatti, è stato il primo dei suoi per tiri totali e tiri nello specchio (2.0). Contro una linea difensiva alta come quella degli USA, Irankunda avrà praterie per sprigionare la sua velocità e scoccare almeno una conclusione verso i pali di Freese.

Con l’Australia schierata a protezione della propria area di rigore, lo spazio per le conclusioni dalla media e lunga distanza aumenterà sensibilmente. Malik Tillman, centrocampista del Bayer Leverkusen, ha già scaldato il piede al debutto: è stato il primo per gol attesi (0.65 xG) e secondo per tiri totali (ben 5.0). Ci si aspetta che provi a scardinare la resistenza di Beach cercando la porta in almeno due occasioni.

Chiudiamo con la “sorpresa” Bos: il terzino sinistro della selezione di Popovic ha impressionato per la sua propensione a spingere sulla corsia mancina contro la Turchia, sfruttando le sovrapposizioni e chiudendo l’azione con intraprendenza. I dati lo premiano come secondo miglior tiratore dell’Australia con 2.0 conclusioni totali effettuate all’esordio. La sua licenza di spingere lo rende un ottimo candidato per effettuare almeno un tiro nell’arco dei 90 minuti.

Quindi, ricapitolando: McKennie marcatore plus, Irankunda over 0,5 tiri in porta plus, Tillman over 1,5 tiri totali plus e Bos over 0,5 tiri totali plus, su GoldBet hanno un valore di 8,42 volte la posta.